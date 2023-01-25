«Да, мы не идеальны». О чем Путин говорил со студентами в Татьянин день

Президент РФ Владимир Путин по случаю Татьяниного дня приехал в МГУ, где выступил перед студентами. Он рассказал о целях специальной военной операции на Украине, среди них – защита от угроз на «наших же исторических территориях». Общаясь со студентами, Путин также рассказал об американской оккупации Германии, украинских заградотрядах и учебнике обществознания для России. Кроме того, Путин прокомментировал «отмену» русской культуры и заявил, что Россия рождалась как «многонациональное и многоконфессиональное» государство.

Российская Федерация не может допустить возникновения угроз «на ее же исторических территориях». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед студентами МГУ, передает ТАСС. Глава государства отвечал на вопросы учащихся главного российского вуза.

Он также рассказал вновь о целях специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Цель [СВО], как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сообщил президент.

Украинские военные, добавил Путин, создали заградотряды из украинских националистов, которые «стреляют своим же солдатам в спину».

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать», — приводит слова Путина РИА Новости.

Коснулся президент в одном из ответов и вопроса американского господства в Европе после Второй Мировой войны. По его словам, Вашингтон так и не оформил юридически прекращение оккупации Германии, и войска США до сих пор размещены в ФРГ.

Путин также напомнил, что в России никогда «не додумывались» отменять иностранных писателей и композиторов, обвинив в «отмене» русской культуры западные страны.

«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского», — сказал Владимир Путин учащимся МГУ.

Он добавил, что россияне «не будут жить без мировой классики». «Ну пускай они живут без Чайковского, Достоевского и Толстого», — резюмировал глава РФ.

25 января Путин приехал в МГУ по случаю Дня российского студенчества. Президент ознакомился с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах и пообщался с приглашенными студентами.

Он поздравил учащихся с праздником и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству.

«Хочу вас поздравить с праздником, с Днем российского студенчества. Он приурочен, как вы знаете, ко дню создания Московского государственного университета. Это большое событие всегда не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы страны. <…> [Татьянин день] — праздник очень приятный, радостный и яркий, потому что связан с молодежью», — сказал Путин.

Президент РФ также пожелал, чтобы у студентов «любовь была яркой, а дружба – надежной и крепкой».

Общаясь с учащимися вуза, Путин также выразил мнение, что Россия «рождалась как единое централизованное, многонациональное и многоконфессиональное государство». «У нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось»,

— сказал он, отвечая на вопросы студентов МГУ.

Кроме того, глава РФ оценил перспективы преподавания обществознания в российских школах. Активисты политологического факультета предложили помочь создавать методические пособия по обществознанию.

«Сложнее всего обществознание, потому что это касается сегодняшнего дня. У меня нет ответов, как [это можно] выстроить», — признался Путин.

В то же время президент добавил, что важно «с любовью и уважением» относиться к истории России. «Нужно понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие, что такое многополярный мир. Нам нужно понимать, откуда мы пришли, <...> в чем заключается наше будущее, понять многообразие и нашу роль в этом многообразии», — резюмировал российский глава.

Путин также заявил, что передаст идею студентов министрам просвещения и образования.

Наконец, Путина попросила о работе в администрации президента одна из студенток МГУ.

«Наберусь смелости, храбрости задавать Вам такой вопрос: так как я родом из города Краснодара, по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента России по окончании учебы», — сказала она. Кондратьев раньше работал в управлении делами президента.

В ответ президент заявил, что все зависит от того, как студентка будет учиться.

«А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы Родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру», — сказал Путин. Он также пообещал передать в кадровую службу АП сведения о девушке.