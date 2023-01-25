Военная операция на Украине. День 336-й

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска предотвратили наступление Вооруженных сил Украины Запорожской области.
По его словам, украинцы намеревались выйти к побережью Азовского моря.
Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что США и Украина хотели бы завершения конфликта, но принимать окончательное решение на этот счет должен Киев. По ее словам, российская сторона не проявляет интереса к дипломатии.
«Никто не хочет справедливого и устойчивого мира больше, чем Украина. Люди беспокоятся, почему Украина продолжает [воевать]. Поверьте мне, они хотели бы, чтобы это закончилось сейчас», — заявила Шерман.
Процесс передачи военным ВСУ танков Abrams может занять месяцы и даже годы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
«Возможно, администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить Украине», — сказал один из источников.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции нужно политическое решение.
«В конечном счете, нам нужно политическое решение. Технические аспекты обсуждались достаточно. Мы знаем, что надо делать, а что — нет, чтобы создать и признать эту зону... Надеюсь, что мы сможем реализовать это», — заявил Гросси.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым.
По его словам, состояние остается сложным из-за последнего масштабного обстрела со стороны РФ, украинская сторона потеряла еще часть генерации электроэнергии. «Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС», — заявил Шмыгаль.
Он добавил, что все были готовы к тому, что это будет самая сложная зима в истории Украины.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что понижение дипломатических отношений России с Латвией и Эстонией требовалось давно.
«Что мертво, умереть не может», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава уже поставила Киеву больше 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard Вооруженным силам Украины ничего не поменяет в отношениях РФ и польской стороны.
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Рубежное со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS.
На Украине могут запретить покупку алкоголя и сигарет за наличные.
«Мы планируем два фундаментальных изменения в администрировании: первое — это электронный акциз... когда наносится уникальный QR-код, позволяющий по всей системе отслеживать, где эта пачка или бутылка была сделана», — рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Вторая обсуждаемая концепция касается того, что необходимо перевести все расчеты за подакцизные товары исключительно на безналичный формат.
Парламент Италии утвердил декрет о поставках вооружений Украине до конца 2023 года.
В новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине.
«Поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО», — заявил Зеленский.
«Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже», — указал президент Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 2022 годNatacha Pisarenko/AP
В ДНР заявили, что поставки Украине западных танков не угрожает Донецку, поскольку обстреливать город из них уже невозможно, сообщает ТАСС.
«Обстреливать Донецк из танков уже невозможно. Даже если речь о ведении огня с закрытой позиции и большим углом возвышения, что позволяет стрелять с большего расстояния по сравнению с огнем прямой наводкой», — сказал собеседник агентства в силовом ведомстве ДНР.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью РИА Новости выступил за заморозку всех возможных доходов уехавших и выступивших против действий РФ артистов.
«Можно начать какое-то следствие, чтобы установить, есть ли состав преступления, вот на это время, обеспечительные меры, замораживать все возможные получения доходов», — сказал он.
Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области, утверждает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ в регионе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Не уточняется о каких конкретно странах идет речь, пишет ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся.
«Сегодня общество стало свидетелем очередного набора принятых кадровых решений. Я подчеркиваю слово — очередного. Мы продолжим предпринимать соответствующие шаги — общественность увидит каждое из них и, я уверен, поддержит их», — заявил он.
Накануне Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы заместителем главы своего офиса.
Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции.
«Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного (президентом США) Джо Байденом Украине, срочно!» — написала Боберт в своем Twitter.
Дмитрий Песков опроверг данные телеканала CNN об обсуждении в Кремле планов мобилизации еще 200 тысяч человек.
Он назвал эту информацию столь же недостоверной, как и ранее появившиеся данные о возобновлении мобилизации в России.
Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес в России.
Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Сеть приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все местные магазины в 2022 году.
Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части.
Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие — от 5 до 10 лет тюрьмы.
Также исключается возможность условного срока или досрочного освобождения во время военных действий.
Российская армия уничтожит танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — подчеркнул посол.