Военная операция на Украине. День 336-й

9:21

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что США и Украина хотели бы завершения конфликта, но принимать окончательное решение на этот счет должен Киев. По ее словам, российская сторона не проявляет интереса к дипломатии.

«Никто не хочет справедливого и устойчивого мира больше, чем Украина. Люди беспокоятся, почему Украина продолжает [воевать]. Поверьте мне, они хотели бы, чтобы это закончилось сейчас», — заявила Шерман.