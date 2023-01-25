Петиция не помогла. Зеленский решил ужесточить наказание за дезертирство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность военнослужащих за дезертирство. За невыполнение приказа им будет грозить до восьми лет лишения свободы. Документ был принят, несмотря на появившуюся на сайте главы государства петицию, призывающую Зеленского не принимать инициативу.

Закон 8271

Президент Украины Зеленский подписал закон 8271 об усилении ответственности военнослужащих за дезертирство, невыполнение приказа и распитие спиртного, свидетельствует карточка законопроекта, опубликованная на сайте Верховной рады.

«24 января закон возвращен с подписью от президента», — говорится в описании документа.

Согласно инициативе, судам будет запрещено смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за неповиновение, неисполнение приказа, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление воинской части, дезертирство или самовольное оставление поля боя.

По информации издания «Страна», в новом законе прописано, что украинских военнослужащих будут проверять на «препараты, изменяющие сознание, на всей территории страны, даже в отпуске и дома».

В частности, за невыполнение приказа теперь солдатам грозит не 3-7 лет лишения свободы, а 5-8 лет заключения. За отказ от выполнения законных требований командира может быть произведен арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. А за дезертирство грозит до 12 лет тюрьмы.

Согласно данным карточки законопроекта, 8 декабря 2022 года документ был получен Верховной радой, 13 декабря парламентарии его одобрили. В тот же день его представили на подпись президенту.

Петиция против законопроекта

15 декабря на сайте офиса президента Украины появилась петиция, в которой граждане призвали президента не подписывать закон 8271. По состоянию на 25 января ее подписали почти 35 тысяч человек из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы Зеленский рассмотрел прошение.

По мнению авторов петиции, законопроект «деморализует и так истощенных годовой войной <…> бойцов ВСУ», а также может «посеять в них недоверие к Верховной раде и лично президенту Украины» или «сделать дезертирство еще более массовым».

«Когда законопроект 8271 станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентны и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)», — говорится в обращении.

Призыв Залужного

19 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале разместил видеообращение, в котором заявил, что поддерживает идею ужесточения наказания за неисполнение военнослужащими приказа. Он также призвал Зеленского подписать законопроект.

«Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов. Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо», — заявил Залужный.

Он отметил, что «обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них». Главнокомандующий ВСУ уверен, что можно «мягко» убеждать бойцов, но только в мирное время, а «в условиях войны» нужны действенные решения».

При этом, считает Залужный, угрозы «усиления безнаказанности командиров» нет.

Новая волна мобилизации

Военное положение на Украине было введено 24 февраля сразу после начала военной спецоперации России. 16 ноября 2022 года срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен на 90 суток, до 19 февраля.

25 февраля 2022 года Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на территории Украины.

22 января глава государства поручил командованию вооруженных сил страны сформировать резервы личного состава.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы», — сказал Зеленский во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

По сообщениям СМИ, Министерство обороны Украины собирается призвать до 100 тысяч новобранцев.

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в конце декабря прошлого года заявил порталу URA.Ru, что, исходя из численности населения Украины, Киев может мобилизовать еще 1,5-3 млн человек, еще один миллион граждан, по его оценкам, уже участвует в боевых действиях.

По словам Матвийчука, есть формула, по которой под ружье можно поставить 7% работоспособного населения. По этим подсчетам, мобилизационный ресурс России больше, чем украинский – около девяти млн человек.