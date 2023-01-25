Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в случае, если США передадут Украине свои танки M1 Abrams, российские войска их уничтожат, как и другую технику НАТО. Он также назвал Соединенные Штаты «агрессором» в ситуации, сложившейся на Украине.

«Настоящий агрессор»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал публикации СМИ о готовящейся отправке американских танков M1 Abrams Украине, его слова опубликованы в Telegram-канале посольства РФ в Соединенных Штатах.

Дипломат отметил, что с начала российской военной спецоперации на Украине администрация президента США неоднократно намеренно допускала «утечки» в СМИ накануне «значимых поставок вооружений и техники» Киеву.

По мнению посла, Вашингтон «постоянно повышает «планку» военного содействия своим марионеткам». Он также считает, что к подобному приему США прибегают, когда Вооруженные силы России «одерживают новые победы и уверенно» берут под контроль новые территории в ходе военной спецоперации.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — заявил Антонов.

Для него «очевидно», что США «целенаправленно» пытаются нанести России «стратегическое поражение». В качестве примера он привел тот факт, что руководство Соединенных Штатов «дает зеленый свет» применению американской помощи для «нападения на Крым», а также «покрывает преступления» против мирного населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Антонов полагает, что речь идет о «войне по доверенности» с РФ.

«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — пояснил дипломат.

Слухи о танках M1 Abrams

Накануне сразу несколько СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о передаче Украине танков M1 Abrams.

В частности, по информации газеты Politico, «администрация Байдена склоняется к отправке «значительного количества» танков M1 Abrams на Украину».

«Передача американских и немецких танков ознаменовала бы важное событие в усилиях Запада по вооружению Украины. Высшие украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, провели недели, умоляя о танках, поскольку Киев готовится к новым российским наступлениям на востоке страны», — говорится в статье.

По данным издания, Вашингтон «рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams».

А агентство Anadolu сообщило со ссылкой на представителя администрации президента США, что Джо Байден уже на этой неделе «объявит о поставках на Украину» американских основных боевых танков.

«По его словам, речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует 30-50 боевых машин. Танковый батальон армии США состоит из 44 танков», — уточняется в материале.

Обозреватель Sky News Марк Стоун написал, что американские Abrams имеют большие размеры и у них есть «проблемы с топливом»: танки работают с авиатопливом, «которого нет на украинской линии фронта». Журналист отметил, что успех Украины полностью зависит от «постоянной, бесперебойной цепочки поставок».

По его словам, M1 Abrams также отличаются высокой сложностью и «изобилуют производственными секретами, включая композитную броню, содержащую труднопробиваемые зацепления из обедненного урана».

«Боевой танк — это наконечник армейского копья. Если он будет уничтожен и захвачен, то его секреты будут скомпрометированы», — подчеркнул Стоун.

По его мнению, «одно дело, когда американские войска действуют и, при необходимости, уничтожают свои собственные поврежденные танки».

«Могут ли они рассчитывать на то, что украинские солдаты сделают то же самое? Это будет одним из многих соображений для американцев при рассмотрении вопроса о поставке своих Abrams», — заключил обозреватель.

Кроме того, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман накануне заявила, что решение по вопросу предоставления Украине танков западного образца «будет принято в ближайшие дни», однако оно «всем дается непросто».