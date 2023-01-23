«Будем судить по законам военного времени». На Украине пригрозили посадками коррупционеров весной

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинских коррупционеров «весной начнут сажать». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его словам, власти страны предупреждали чиновников «всех уровней» с 24 февраля «официально и неофициально» — перестать заниматься «сомнительными делами и сфокусироваться на помощи пострадавшим».
«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — подчеркнул Арахамия.
Он добавил, что скоро на Украине закончат строить независимую инфраструктуру для борьбы с коррупцией – на конкурсной основе будет подобран директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По словам депутата, «некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». Он связал свои слова с недавними коррупционными скандалами в украинской прессе, начавшимися из-за опубликованных расследований НАБУ.
Накануне украинские СМИ сообщили, что НАБУ задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Чиновника подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. при закупках генераторов. Кабмин Украины 23 января уволил Лозинского с должности. Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что его подчиненный входил в преступную группу коррупционеров.
Кроме того, 21 января газета «Зеркало недели» опубликовала расследование о контрактах Министерства обороны Украины на организацию питания для частей ВСУ в разных областях страны. МОУ согласовало закупку продуктов по ценам, в несколько раз выше цен в сети украинских магазинов «Сiльпо».
К примеру, говорится в материале, контракты для Минобороны устанавливали цену в 17 гривен за яйцо (31,6 рублей) при розничной цене в 7 гривен (13 рублей). Завышена была также в два-три раза стоимость картофеля и куриных бедер.
Контракт подписывал директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий.
При этом военное ведомство отвергло обвинения, изложенные в статье. В МОУ заявили, что «материал журналистов содержал признаки преднамеренных манипуляций и вводит в заблуждение».
Украинские военные чиновники также сообщили, что проведут внутреннюю проверку и отправят заявление в СБУ – чтобы спецслужба изучила вопрос с «распространением заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».
Подозрения также отверг министр обороны Алексей Резников – он назвал статью «искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом». По словам министра, завышенные цены на куриные яйца связаны с технической ошибкой при переносе данных в бухгалтерских таблицах. Он также связал «публичные вбросы» с обсуждением планов поставок помощи для Украины странами НАТО.