«Будем судить по законам военного времени». На Украине пригрозили посадками коррупционеров весной

На Украине весной 2023 года начнут судить и сажать коррупционеров «по законам военного времени», заявил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Он подчеркнул, что чиновников «предупреждали, что нужно перестать заниматься сомнительными делами», но «до многих не дошло». Недавно в стране разгорелся скандал из-за хищений при закупках генераторов и яиц для ВСУ.

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинских коррупционеров «весной начнут сажать». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, власти страны предупреждали чиновников «всех уровней» с 24 февраля «официально и неофициально» — перестать заниматься «сомнительными делами и сфокусироваться на помощи пострадавшим».

«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что скоро на Украине закончат строить независимую инфраструктуру для борьбы с коррупцией – на конкурсной основе будет подобран директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

По словам депутата, «некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». Он связал свои слова с недавними коррупционными скандалами в украинской прессе, начавшимися из-за опубликованных расследований НАБУ.

Накануне украинские СМИ сообщили, что НАБУ задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Чиновника подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. при закупках генераторов. Кабмин Украины 23 января уволил Лозинского с должности. Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что его подчиненный входил в преступную группу коррупционеров.

Кроме того, 21 января газета «Зеркало недели» опубликовала расследование о контрактах Министерства обороны Украины на организацию питания для частей ВСУ в разных областях страны. МОУ согласовало закупку продуктов по ценам, в несколько раз выше цен в сети украинских магазинов «Сiльпо».

К примеру, говорится в материале, контракты для Минобороны устанавливали цену в 17 гривен за яйцо (31,6 рублей) при розничной цене в 7 гривен (13 рублей). Завышена была также в два-три раза стоимость картофеля и куриных бедер.

Контракт подписывал директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий.

При этом военное ведомство отвергло обвинения, изложенные в статье. В МОУ заявили, что «материал журналистов содержал признаки преднамеренных манипуляций и вводит в заблуждение».

Украинские военные чиновники также сообщили, что проведут внутреннюю проверку и отправят заявление в СБУ – чтобы спецслужба изучила вопрос с «распространением заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

Подозрения также отверг министр обороны Алексей Резников – он назвал статью «искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом». По словам министра, завышенные цены на куриные яйца связаны с технической ошибкой при переносе данных в бухгалтерских таблицах. Он также связал «публичные вбросы» с обсуждением планов поставок помощи для Украины странами НАТО.