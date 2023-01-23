Лавров заявил, что Киев может «через любого посредника» прояснить Москве свои намерения

«Почти настоящую» войну ведет с Российской Федерацией западный мир, заявил в ЮАР министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад «стремится уничтожить все русское, что было на Украине – от языка до культуры». Он добавил, что западные государства хотят вернуть РФ в границы 1991 года. Лавров также заявил, что Киев мог бы «через посредников» прояснить Москве свое видение будущего.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет с Россией «уже не гибридную, а почти настоящую» войну. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР, передает РИА Новости.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Запад пытается вернуть Россию в пределы 1991 года, поэтому западные политики заявляют, что «Украине рано договариваться с Россией». Министр также заявил, что переговоры о завершении военного конфликта «нужно вести с позиции силы».

По его словам, Москва не против переговоров с Киевом – однако путь к мирному разрешению конфликта «тем сложнее будет найти, чем дольше Запад им препятствует». Он подчеркнул, что кризис на Украине «вызревал как гнойник» при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать.

Он напомнил, что Запад «отказался отвечать на аргументы», которыми президент России Владимир Путин обосновал проведение специальной военной операции на Украине, «просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом».

Кроме того, министр обвинил США и Великобританию в переходе всех возможных границ дозволенного.

«Они публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют. <...>. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все красные линии», — сказал Лавров.

В ходе пресс-конференции Лавров также сообщил, что руководство Украины «через любого посредника» может прояснить Москве свое видение дальнейшего развития событий.

«Мы, это говорил и президент [РФ Владимир Путин], не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — отметил дипломат.

Лавров также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее запретил вести переговоры с Москвой.

Наконец, Сергей Лавров ответил на вопрос одного из иностранных журналистов, спросившего про «уничтожение гражданской инфраструктуры на Украине». Министр заявил, что российские войска не наносят ударов по объектам невоенного характера.

«Из вас хороший прокурор получился бы. Мы не бьем по гражданской инфраструктуре. Все, что происходит, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы ПВО в жилых кварталах», — сказал он.

23 января Лавров прилетел в ЮАР с официальным визитом. Самолет министра приземлился на авиабазе Ватерклоф недалеко от Претории. В ходе визита глава МИД РФ встретился с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом республики Сирилом Рамафозой.