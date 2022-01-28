Триколор в Буркина-Фасо. Почему в Африке меняют Париж на Москву

Военный переворот в Буркина-Фасо спровоцировал в западной прессе дискуссии о предполагаемой отправке в эту страну российских ЧВК. Отдельную тревогу вызывало появление на митингах в поддержку новой власти флагов России и острой критики Франции, которая имеет серьезное влияние в своей бывшей колонии. При этом пока в Москве официально критикуют сам факт госпереворота в республике. Есть ли у России свои интересы в Буркина-Фасо и готовы ли новые власти к сотрудничеству с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Русский след в зарубежной прессе

Россия якобы собирается усилить свое влияние в Африке за счет серии государственных переворотов на континенте, которые открыли двери для российских наемников, пишет The Times. По версии издания, последним подтверждением этой стратегии Москвы стал захват власти военными в Буркина-Фасо, которые свергли президента государства Рок Марк Кристиан Каборе в конце января.

Угрозу появления в республике «российских наемников» The Times объясняет заявлением главы «Содружества офицеров за международную безопасность» Александра Иванова, в котором он выразил готовность поделится с Буркина-Фасо опытом по подготовке военных, накопленным в Центральноафриканской республике (ЦАР). Самого Иванова в СМИ называют представителем инструкторов России в ЦАР, а также связывают с так называемым ЧВК «Группа Вагнера» — однако официального подтверждения этой информации нет.

Возможность развертывания российских частных военных компаний в африканской стране, несмотря на прямой запрет таких организаций в России, усматривают и в Daily Beast. Издание указывает на то, что свергнутый лидер Буркина-Фасо в последние дни своего правления отказался от привлечения «Группы Вагнера» для борьбы с террористами в республике — в необходимости такой помощи его пытался убедить Поль-Анри Сандаого Дамиба, который в итоге возглавил страну после переворота.

В то же время «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) отмечает, что

на демонстрациях в поддержку смены власти в Буркина-Фасо можно было наблюдать российские флаги и портреты Ассими Гойта — полковника, захватившего власть в Мали весной прошлого года и якобы принявшего помощь «российских наемников» в своей стране.

«Мы больше не хотим Франции. Мы здесь, чтобы добиться защиты от России. Франция не сделала ничего, чтобы обеспечить нашу безопасность», — приводит издание слова одного из митингующих.

В целом на флаги России обратили внимание многие западные СМИ, расценив это как возможный знак к усилению позиций Москвы в Африке. Отдельное беспокойство в прессе вызвали антифранцузские настроения демонстрантов, сжигавших флаги Пятой республики и требовавших отказа властей от сотрудничества с Парижем.

При чем здесь Франция? Буркина-Фасо стало уже третьей бывшей французской колонией, где за последний год произошел военный переворот, в результате которого от власти отстранили условно лояльное Парижу правительство. Схожая ситуация также произошла в Мали и в Гвинее. Читать дальше

Нужна ли Буркина-Фасо России

В Москве на данный момент опасения западных СМИ никак не подтверждают, критикуя сам факт государственного переворота и выступая за немедленное освобождение президента Буркина-Фасо. Так, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отмечал, что российская сторона выражает озабоченность в связи с ситуацией в африканской стране.

«Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти, призываем к немедленному освобождению президента Рока Каборе, а также скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению», — подчеркнул дипломат.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что у России есть ряд своих интересов в африканской республике. Так, политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова считает, что это связано с продвижением интересов России в Западной Африке.

«Уже есть достаточно большое присутствие российских компаний в соседних странах — Мали, Нигерия, Гвинея, — и теперь идет наращивание в Буркина-Фасо.

Это не самое богатое ресурсами государство, а по большей части транзитное. Однако оно имеет большое значение для компаний и поддержания обстановки в регионе.

То есть в контексте российских интересов тут речь идет не столько о добыче полезных ископаемых, сколько о борьбе с террористическими организациями. Буркина-Фасо, как и Мали, поражено такими группировками как «Бока харам» и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в РФ)», — пояснила эксперт.

С точки зрения Пискуновой, в таких обстоятельства, вероятно, в стране можно будет увидеть больше российского военного присутствия, в отличии от Мали и Гвинеи, где больше экономического и торгового интереса со стороны Москвы.

«Буркина-Фасо интересно именно как транзитное государство для реализации большого транспортного проекта «Транссахарской магистрали», которая позволит производить быструю переброску грузов через весь континент с Востока на Запад. Такой шаг станет логическим продолжением политики Москвы в Западной Африке, где в последние два-три года идет планомерное наращивание политического, экономического и военного присутствия России. Это идет в рамках общей политики разворота РФ на Восток, которая включает в себя и Африку», — отметила эксперт.

В то же время бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов также делает акцент на борьбе с террористами в африканской республике. По его словам, за последние три года Буркина-Фасо превратилось в крупный центр террористических организаций.

«Бывшего президента, которого свергли в ходе переворота, часто упрекали в том, что он недостаточно борется с исламистами из-за чего страна погружается в кризис.

И теперь в заявлениях новых властей уже проскальзывают идеи о том, чтобы обратится к России за помощью для установления порядка в стране. Все-таки африканцы наблюдали пример в ЦАР и Мали, где наши товарищи помогали установить порядок», — добавил экс-дипломат.

По мнению Попова, Москва в целом желает укрепления сотрудничества с Африкой, о чем свидетельствовало проведение первого саммита Россия-Африка в 2019 году. Как отметил бывший дипломат, в этом году ожидается уже второй саммит и на него Россия стремится прийти с каким-то действенными результатами.

Обратится ли к Москве военная хунта

Несмотря на заявления западных СМИ, пока официальных запросов с просьбой о помощи со стороны новых военных властей Буркина-Фасо к Москве не было.

Что случилось в Буркина-Фасо? Госпереворот в Буркина-Фасо произошел 24 января, буквально за сутки военным удалось поднять мятеж и взять территорию государства под контроль. По официальном сообщениям, захват власти был проведен бескровно. В результате переворота президент страны Рок Марк Кристиан Каборе был отстранен от власти, действие конституции приостановлено, распущен парламент и правительство, а также закрыты все границы государства. Читать дальше

С точки зрения Наталии Пискуновой из МГУ, Россия для нового руководства страны является относительно неизвестным игроком без отрицательного прошлого. По ее словам, по большей части Москву воспринимают как альтернативу Парижу.

«В Буркина-Фасо уже долгое время шел поиск альтернативы французскому присутствию и влиянию, поэтому для них игрок без колониального прошлого и обладающих большими ресурсами, естественно, привлекателен.

Однако насколько будут стабильны новые власти Буркина-Фасо в контексте исполнения соглашений, которые они могут заключить с Россией — большой вопрос.

Для стран Западной Африки характерна неконституционная и военная смена режимов. Проблема тут в том, что обновленное руководство стран очень часто аннулирует контракты прошлых властей с внешними игроками. То есть существует опасность того, что при заключении договоренностей с нынешним правительством Буркина-Фасо, они могут остаться невыполненными», — указала эксперт.

В свою очередь бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов уверен, что пока достаточно сложно предсказать как будут развиваться события внутри Буркина-Фасо. Однако, по его словам, в последнее время в регионе все больше понимают преимущества сотрудничества с Россией.

«Именно от Москвы исходит помощь, солидарность и действительная поддержка. Поскольку в отличии от США или Франции Россия не вмешивается во внутренние дела африканских государств, предлагая помощь и не ставит никаких условий — это очень важно для африканцев. В итоге все больше африканских государств обращаются к Москве с просьбой оказать содействие в той или иной области, этот процесс все больше набирает силу», — резюмировал экс-дипломат.