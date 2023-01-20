Сторонник «десатанизации» Украины Павлов уволен из Совбеза России

Алексей Павлов, работавший на посту помощника главы Совбеза России почти 14 лет, освобожден от должности указом президента России. До этого он служил в ФСБ. Широко Павлов стал известен после своего интервью «Аргументам и фактам», в котором оскорбил евреев. Из-за его слов главе Совбеза России Патрушеву пришлось публично извиняться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин подписал указ о снятии Алексея Павлова с должности помощника секретаря Совета безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причины увольнения не названы.

Пока данные о Павлове не удалены с вкладки сайта Совбеза «Руководство аппарата». Из них следует, что 51-летний Павлов занимал свой пост с 2009 года, до этого он работал работал в Федеральной службе безопасности, а также в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте России. Он является генерал-лейтенантом, награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями. Павлов женат, у него есть дочь.

Осенью прошлого года из-за скандала, возникшего вокруг интервью Павлова, главе Совбеза России Николаю Патрушеву пришлось извиняться за своего помощника.

Интервью Павлова

В октябре 2022 года Павлов в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал о религиозной ситуации на Украине. Он выразил мнение, что спецоперация России показала, насколько насущным становится проведение «десатанизации» Украины.

По его словам, киевский режим превратил страну в «тоталитарную гиперсекту», которая якобы исповедует неоязычество в качестве основы радикального национализма.

«С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 года. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана», – сказал на тот момент помощник главы Совбеза РФ.

В качестве одной из таких задач он назвал «переформатирование» умов украинцев, чтобы заставить их отказаться от многовековых традиций, «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм».

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», – утверждал он.

Вместе с тем он не смог назвать точное число сект, определив лишь, что «счет идет на сотни».

«Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи — и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов», – говорится в материале, опубликованном на сайте «АиФ».

Среди прочего Павлов заявил, что еврейское движение «Хабад Любавич» тоже является «сектой».

Реакция на материал Павлова

Это определение вызвало крайнее возмущение главного раввина России Берла Лазара. Он заявил, что тезисы Павлова о хасидах оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России».

«Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не «сектой», а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день – наиболее крупным движением в рамках хасидизма», – приводит его слова РИА Новости.

Лазар указал, что «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду». Он добавил, что и сам любавичский хасид.

«Что касается идеологии Хабада, вопреки вымыслам г-на Павлова, она, решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку», – подчеркнул главный раввин России.

Лазар считает, что утверждения Павлова «можно бы было назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но занимаемый им пост не позволяет этого сделать». Раввин призвал власти и общество отреагировать на слова представителя российского Совбеза, так как они «представляют собой огромную опасность».

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода подчеркнул, что «Совет безопасности призван сохранять спокойствие внутри общества, а не конструировать мнимые угрозы».

В свою очередь, Российский еврейский конгресс обратился в СК и прокуратуру с требованием оценить высказывания Павлова о хасидах. Они попросили «провести проверку на предмет наличия в публикации Алексея Павлова состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), либо преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)».

РЕК подчеркнул, что считает «неприемлемыми и опасными» заявления, «которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам».

Вскоре председатель Совбеза Дмитрий Патрушев принес извинения за высказывания своего помощника.

Он признал, что в опубликованном интервью Павлова «содержались ошибочные строки о любавичских хасидах».

«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения Алексея Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ», – написал Патрушев, слова которого приведены на сайте издания.

Патрушев заверил, что с Павловым «проведена соответствующая работа».