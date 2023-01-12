«Скрылся с секретными документами»: в США нашли повод для импичмента Байдену

Бывший сотрудник ЦРУ Сноуден считает, что «настоящим скандалом» в деле о сокрытии Байденом секретных документов является то, что Минюст США узнало об этой истории за неделю до промежуточных выборов и скрыло этот факт. О первых найденных документах стало известно 9 января, о второй партии бумаг Байдена — 12 января. Сторонники экс-главы США Трампа призвали власти подключить к расследованию этого дела ФБР.

Президент США Джо Байден будучи вице-президентом страны «скрылся» с большим количеством секретных документов, чем многие другие чиновники. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своем Twitter.

«Стоит отметить, что президент, похоже, скрылся с большим количеством секретных документов, чем многие [разоблаченные — «Газета.Ru»]. Для сравнения, Риаэлити Виннер [признана виновной в США за утечку из Агентства национальной безопасности] была приговорена к пяти годам всего за один документ», – написал Сноуден, комментируя данные о том, что в офисе Байдена ранее обнаружили документы под грифом «Секретно».

По словам Сноудена, помимо Байдена, «десятками, сотнями» секретных документов обладали экс-президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, а также бывший глава ЦРУ США Дэвид Петрэус. Он подчеркнул, что они так и не были наказаны.

Бывший спецагент также считает, что «настоящий скандал» заключается не в том, что у Байдена хранились секретные документы. «Скандал заключается в том, что Министерство юстиции узнало об этом за неделю до промежуточных выборов [в Сенат США] и предпочло скрыть эту историю», — написал он на своей странице в Twitter.

О первых секретных документах Байдена стало известно 9 января. По данным источников телеканала CBS, бумаги нашли в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был учрежден в 2018 году. По данным источников CNN, примерно в 10 обнаруженных документах была информация об Украине, Иране и Великобритании. Материалы датированы периодом 2013–2016 гг., когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

В Белом доме рассказали, что документы обнаружили адвокаты американского президента 2 ноября 2022 года — за несколько дней до промежуточных выборов в Сенат США. Они находились в запертом шкафу. Отмечалось, что Джо Байден пользовался офисными помещениями центра до старта президентской кампании в 2020 г.

После обнаружения секретных документов, как утверждают в администрации Байдена, был проинформирован Национальный архив США, куда должны передаваться все подобные бумаги.

Сотрудники архива уведомили американское Министерство юстиции, которое стало проверять, как документы под грифом «Секретно» попали в аналитический центр имени Байдена. После проверки будет решено, нужно ли дальнейшее расследование и назначение спецпрокурора на это дело.

12 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что помощник и Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов. Предположительно, речь идет меньше, чем о 10 бумагах, которые якобы связаны с действующим президентом США Джо Байденом.

Эти документы обнаружили в другом месте, но источники телеканала не уточняют дату находки.

После этого соперники Байдена – республиканцы – призвали ФБР провести обыски в домах американского президента. «Когда обыск? У них были месяцы, чтобы отследить все это. Где специальный прокурор?» – написал сын экс-президента Дональд Трамп-младший в Twitter.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Мэри Миллер (от штата Иллинойс) утверждает, что бюро в курсе заключения многомиллионных сделок приближенных Байдена с Китаем, Украиной и Россией.

«ФБР знает, что Байден незаконно брал секретные документы, занимая пост вице-президента. Единственная причина, по которой бюро расследований не станет проводить обыски в «Центре Байдена» [Центр дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена — «Газета.Ru»] и его домах в штате Делавэр – это политика», – заявила она.

Американский журналист Клэй Трэвис также потребовал более пристального внимания к расследованию. «Нашлись новые секретные бумаги, которые находились в ведении Джо Байдена. ФБР следует обыскать все недвижимое имущество Байдена, ему следует объявить импичмент и с позором отправить из Белого дома. Вот правила, которые установили сами демократы, время начать жить по ним», – заявил Клэй Трэвис.

Сам же президент США Джо Байден удивился факту находки. В своей соцсети он заявил, что не знает о содержании документов. Тем не менее комитет Палаты представителей требует у американского минфина данные о деловых операциях семьи Байдена. Их оценят на возможную угрозу нацбезопасности.