Бабай Башкирии. Умер Муртаза Рахимов

Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Как утверждает башкирское СМИ «Пруфы», последними его словами стали пожелания процветания Башкирии. Политик возглавлял регион четыре срока подряд, некоторые жители республики называли его «Бабай» — дедушка.

Первый глава Башкирии Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. «Знаю, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни», — сообщил ТАСС зампредседателя Курултая (парламента) республики Рустем Ахмадинуров.

Как отмечает издание «Пруфы», которым руководит племянница бывшего президента Рауфа Рахимова, «последними его словами стали пожелания процветания республики и страны».

«Начало 90-х было непростым временем для всей страны, могли развалиться не только СССР, но и Россия. Но Муртаза Губайдуллович, исходя из социально-экономических реалий, культурных особенностей и общности истории, ориентировался на федеральную модель развития России. То есть максимальную хозяйственную самостоятельность при сохранении единства страны», — говорится в некрологе.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — написал в Telegram нынешний глава республики Радий Хабиров.

Летом башкирские СМИ сообщали, что Рахимов находится в реанимации госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Глава региона Радий Хабиров поручил создать оргкомитет по организации похорон Рахимова, передает РИА Новости. Его похоронят 13 января. О месте прощания сообщат позже.

Из «нефтянки» в политику

Рахимов родился в 1934-м году в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1956-м окончил Уфимский нефтяной институт и пришел работать на Уфимский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии Рахимов прошел путь от оператора до главного инженера, а после — и директора завода.

С 1990 по 1993 год был председателем Верховного совета Башкирской АССР. В декабре 1993 года был избран президентом республики, за него проголосовали 63% избирателей.

В общей сложности Рахимов возглавлял регион около 20 лет и ушел в отставку в 2010 году.

С 2010 года по 2012-й входил в совет директоров «Башнефти».

Рахимов имел народное прозвище Бабай (в переводе с башкирского языка — дедушка).

«Единая Россия»

В 1999 году Рахимов стал одним из учредителей и сопредседателей всероссийской партии «Отечество — Вся Россия», которая потом войдет в только созданную «Единую Россию». Его называли одним из отцов-основателей «ЕР».

Позже Рахимов неоднократно критиковал «Единую Россию», за что его даже хотели исключить из партии. Он считал неправильным, что в России есть одна правящая партия, и более совершенной называл двухпартийную систему — как в Великобритании и США.

«Какие-то изменения должны быть обязательно. Мы не можем так жить, чтобы одна партия диктовала. Мы идем к тому, откуда ушли. Жить можно было и при советской власти, когда все говорили: «Лишь бы не было войны!» Но при таком подходе мы так и никогда не построим нормального гражданского общества и правового государства», — говорил он в интервью «Московскому комсомольцу» летом 2009-го, отмечая, что россияне голосуют не за само политическое объединение, а за авторитет Владимира Путина.