Один из самых богатых украинцев Жеваго задержан во Франции. Его разыскивали 4 года

Правоохранительные органы Франции задержали бизнесмена Константина Жеваго, занимающего пятое место в рейтинге украинского Forbes. Киев направлял ходатайства о заключении Жеваго под стражу в 38 разных стран. Олигарх несколько лет находился в розыске по делу о растрате в контролируемом им банке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Миллиардера и экс-депутата Верховной рады Констатина Жеваго, находящегося в розыске с 2019 года, задержали в Куршевеле во Франции. На Украине его обвиняют в растратах банка «Финансы и кредит», в котором он был акционером.

«В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики», — сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram.

Ходатайства о заключении Жеваго под стражу были отправлены властям 38 стран.

Следственные органы в настоящее время готовят пакет документов для экстрадиции бизнесмена на Украину. Сам он в момент задержания попытался оспорить правомерность действий французских властей, но ему это не удалось.

«На сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери», — сообщили в ГБР.

В чем обвиняют Жеваго

На Украине Жеваго стал фигурантом уголовных дел по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (охватывают растрату, присвоение имущества, отмывание денег). Уголовное дело против него было заведено в 2019 году, тогда же он уехал из страны.

Значительная часть имущества олигарха и связанных с ним юридических лиц арестована, в том числе 26 объектов недвижимости и акции компаний. Кроме того, арестовано имущество «других юридических лиц, связанных с Жеваго», — 14 имущественных комплексов, 10 квартир, 30 нежилых помещений.

По оценке украинского Forbes, Жеваго занимает пятое место в рейтинге самых богатых людей страны. Его состояние достигает $1,4 млрд. Год назад он был на третьем месте.

Жеваго принадлежит доля в компании-производителе железной руды «Феррэкспо» (основной ее актив — Полтавский горно-обогатительный комбинат). Также он контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу «Финансы и кредит».

В ноябре часть принадлежащих бизнесмену активов по указу президента Владимира Зеленского передали под контроль Минобороны Украины ради выполнения гособоронзаказа. Речь, в частности, идет об «АвтоКрАЗ», входящем в группу «Финансы и кредит». Одновременно на Украине были национализированы предприятия «Мотор сич», «Запорожтрансформатор», «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Обыски в ноябре

18 ноября сотрудники Бюро экономической безопасности Украины провели обыски в зданиях администрации двух горно-обогатительных комбинатов, принадлежащих Жеваго. Следственные действия проводились в рамках дела об уклонении от уплаты налогов более чем на 10 млрд гривен (свыше $270 млн).

В БЭБ утверждали, что должностные лица этих предприятий ранее занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами — почти на 7,6 млрд гривен и более чем на 2,7 млрд гривен соответственно.