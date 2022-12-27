«Обезглавливающий удар». Лавров предупредил о последствиях атаки на Кремль

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с российскими журналистами, 26 декабря 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США «неназванные официальные лица» угрожают «физически устранить» президента России Владимира Путина. Он также отметил, что у Москвы не получается выстроить нормальное общение с Вашингтоном из-за позиции администрации Байдена. Кроме того, политика Соединенных Штатов и их союзников по НАТО повышает риск «скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав». Главные заявления Лаврова — в материале «Газеты.Ru».

Устранение Путина

Сергей Лавров дал интервью ТАСС, в котором заявил, что в США несколько «неназванных официальных лиц» угрожают физически устранить президента России Владимира Путина.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия и США не могут поддерживать нормальное общение из-за конфронтационного курса администрации Байдена.

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — подчеркнул министр.

По его мнению, «российско-американские отношения действительно находятся в крайне плачевном состоянии, практически заморожены по вине Вашингтона». При диалоге с США РФ исходит из «принципа взаимности» и действует, «как правило, по принципу «око за око», добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

28 марта президент США Джо Байден подчеркнул, что политика Соединенных Штатов не направлена на свержение Путина. Однако за два дня до этого, 26 марта, во время визита в Варшаву, говоря о российском лидере, он заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Байден пояснил, что в Варшаве лишь «выражал свое негодование, считая, что он (Путин. — «Газета.Ru») не должен оставаться у власти, так же, как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи». По его словам, «это не означает», что американская «основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом».

Президент США отметил, что «выражал моральное негодование», которое «испытывает», и «не приносит за это никаких извинений».

В интервью ТАСС Лавров сказал, что Россия готова обсуждать с США «вопросы безопасности как в контексте Украины, так и в более широком, стратегическом плане». По его словам, в Москве «ждут», пока Вашингтон «дозреет» до выстраивания с РФ взаимоуважительных отношений на основе равноправия.

Риск ядерной войны

Лавров считает, что от Запада поступают конфронтационные сигналы в ядерной сфере, «там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия».

«Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании. — «Газета.Ru»), без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе», — отметил министр.

По его мнению, на Западе все время раскручиваются «безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины».

«Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав», — подчеркнул глава МИД России.

По его словам, Москва настаивает, что в ядерной войне не может быть победителей «и она никогда не должна быть развязана».

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — добавил Лавров.

Он также полагает, что власти Киева пытаются еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией.

«Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую Зеленский лживо пытался выдать за российскую <…> Хорошо, что Вашингтону и Брюсселю хватило тогда ума не поддаться на эту уловку. Но инцидент показал, что режим не остановится ни перед чем», — пояснил министр.