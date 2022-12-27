«Могут вообще ничего не платить». Власти решают, как повысить налоги для уехавших россиян

Люди в очереди на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года

Министр финансов России Антон Силуанов опасается, что ужесточение налогообложения покинувших страну граждан негативно отразится на бизнесе. По словам министра, правительство пока не определилось, что делать с уехавшими россиянами, но рассматривает инициативу Госдумы ввести для них повышенную ставку налогообложения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести для покинувших Россию после начала спецоперации на Украине повышенную ставку налогообложения.

«Позиция окончательно не сформирована»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство пока не определилось, что делать с налогообложением россиян, которые работают из-за рубежа. По его мнению, нельзя, чтобы решение негативно отразилось на бизнесе.

По словам Силуанова, в правительстве рассматривают предложение депутатов Госдумы, но «позиция окончательно не сформирована».

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», – сказал министр журналистам.

Он опасается, что, если правительство сделает «особые порядки налогообложения», то возможно возникновение ситуации, «когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет».

Силуанов предположил, что уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить.

»(Они могут – «Газета.Ru») зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет», — пояснил министр финансов.

«Так будет справедливо»

25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал тему налогообложения уехавших россиян «вопросом справедливости». Он отметил, что «есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы» покинувшим Россию, чтобы «они вернулись обратно».

«Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал председатель Госдумы.

Володин отметил, что уехавшие граждане «не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством» страны.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — подчеркнул парламентарий.

26 декабря замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев сказал «Интерфаксу», что поправки, которые разрабатывают в Госдуме, предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул Россию.

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4–6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — отметил депутат.

По его словам, инициатива предполагает, что уехавшие из страны россияне «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели». А во втором случае они не смогут пользоваться льготами, которые установлены для этой категории в законодательстве.

Предложение Минфина

26 июля Минфин предложил законодательно закрепить, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство.

В ведомстве уточнили, что инициатива предлагает установить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют российское налоговое резидентство. Однако поправки в законодательство так и не были внесены в Госдуму.