«Могут вообще ничего не платить». Власти решают, как повысить налоги для уехавших россиян

«Позиция окончательно не сформирована»
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство пока не определилось, что делать с налогообложением россиян, которые работают из-за рубежа. По его мнению, нельзя, чтобы решение негативно отразилось на бизнесе.
По словам Силуанова, в правительстве рассматривают предложение депутатов Госдумы, но «позиция окончательно не сформирована».
«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», – сказал министр журналистам.
Он опасается, что, если правительство сделает «особые порядки налогообложения», то возможно возникновение ситуации, «когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет».
Силуанов предположил, что уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить.
»(Они могут – «Газета.Ru») зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет», — пояснил министр финансов.
«Так будет справедливо»
25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал тему налогообложения уехавших россиян «вопросом справедливости». Он отметил, что «есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы» покинувшим Россию, чтобы «они вернулись обратно».
«Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал председатель Госдумы.
Володин отметил, что уехавшие граждане «не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством» страны.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — подчеркнул парламентарий.
26 декабря замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев сказал «Интерфаксу», что поправки, которые разрабатывают в Госдуме, предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул Россию.
«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4–6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — отметил депутат.
По его словам, инициатива предполагает, что уехавшие из страны россияне «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели». А во втором случае они не смогут пользоваться льготами, которые установлены для этой категории в законодательстве.
Предложение Минфина
26 июля Минфин предложил законодательно закрепить, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство.
В ведомстве уточнили, что инициатива предлагает установить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».
При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют российское налоговое резидентство. Однако поправки в законодательство так и не были внесены в Госдуму.