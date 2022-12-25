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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 305-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 305-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Украинские военные не смогут воспользоваться ЗРК Patriot ранее весны 2023 года, пишет издание Newsweek. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на победу над Россией и возврат Крыма в 2023 году. ВСУ перебросили подкрепления под Сватово в ЛНР из-за больших потерь, заявили в Народной милиции ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

Депутаты от партии «Коммунисты России» отправили обращение в Госдуму с предложением сократить новогодние праздники из-за военной операции.

«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности», — подчеркнул председатель партии Сергей Малинкович.

8:21

ОАЭ передадут 2,5 тыс. электрогенераторов гражданам Украины, испытывающим трудности с доступом к электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны, сообщило агентство WAM.

По его информации, партия гуманитарной помощи включает 2,5 тыс. бытовых электрогенераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.

8:15

Военный медик рассказывает о своей работе в зоне боевых действий.

8:10

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование украинских вооруженных сил перебросило в район города Сватова дополнительные силы и средства из-за высоких потерь.

8:07

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, Киев рассчитывает на победу и возврат Крыма в 2023 году.

8:03

ВСУ не смогут воспользоваться ЗРК Patriot ранее весны 2023 года, пишет издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.

По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot.

Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 305-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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