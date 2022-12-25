Военная операция РФ на Украине. День 305-й

Депутаты от партии «Коммунисты России» отправили обращение в Госдуму с предложением сократить новогодние праздники из-за военной операции.
«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности», — подчеркнул председатель партии Сергей Малинкович.
ОАЭ передадут 2,5 тыс. электрогенераторов гражданам Украины, испытывающим трудности с доступом к электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны, сообщило агентство WAM.
По его информации, партия гуманитарной помощи включает 2,5 тыс. бытовых электрогенераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование украинских вооруженных сил перебросило в район города Сватова дополнительные силы и средства из-за высоких потерь.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной.
По его словам, Киев рассчитывает на победу и возврат Крыма в 2023 году.
ВСУ не смогут воспользоваться ЗРК Patriot ранее весны 2023 года, пишет издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.
По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot.
Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.