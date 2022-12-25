«Ни пяди земли не получат». В России оценили планы Киева на Крым

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет вернуть военным путем Крым в 2023 году. По его словам, этот год станет «решающим» в конфликте с Россией. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнила об иностранных кладбищах, уже существующих в Севастополе. Они появились там после войн с иностранными захватчиками. Американские генералы при этом расходятся во мнениях по поводу реалистичности аппетитов Киева в отношении Крыма.

Украинские власти намерены силой отобрать у Российской Федерации Крым. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию», — подчеркнул украинский чиновник.

Он добавил, что Киев хочет победить – и возврат Крыма будет считать своей победой. По его словам, 2023 году станет решающим в российско-украинском конфликте.

Ермак не конкретизировал, где ВСУ могут начать следующее наступление, пишут британские журналисты. В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена не поддержала слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.

При этом военные аналитики сходятся во мнении, что наступление на Крым будет очень сложной операцией для украинской армии, передает Guardian.

Земли не отдадут ни пяди

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила радиостанции «Говорит Москва», что планы Украины по поводу полуострова не сбудутся.

«Врагу не достанется ни пяди крымской земли», — подчеркнула сенатор.

Ковитиди добавила, что силой заставлять крымчан жить в другом, несимпатичном им государстве – это «преступление против человечества». «Через Ермака Зеленский озвучивает свои преступные намерения. Он демонстрирует агрессивные милитаристские намерения в отношении народа Крыма. Мы эту землю никому не собираемся отдавать. Мы будем защищать российский выбор, врагу не достанется ни пяди крымской земли, исторический опыт это доказывает», — сказала член Совфеда.

Она напомнила, что на территории Севастополя «уже находятся французское, немецкое, итальянское, английское кладбища».

«Нужно спросить украинцев и европейцев: нужно ли нам в Крыму еще одно кладбище, на котором будут лежать их сыновья и дети?» — резюмировала представитель властей полуострова.

Кладбища иностранных солдат, в частности англичан, появились в Крыму после проигранной Россией Крымской войны. В 1880-х останки с более чем 130 некрополей перезахоронили на большом английском кладбище. В 1998 году в тогда украинском Крыму было открыто также мемориальное немецкое кладбище — на нем перезахоронили останки тысяч солдат вермахта, погибших в ходе боев Великой Отечественной войны.

Другое мнение

22 декабря генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес заявил в ходе совещания Атлантического совета в Вашингтоне, что Крым силы ВСУ захватят до конца лета 2023 года.

Он также считает, что если бы у Украины в распоряжении были дальнобойные ракеты ATACMS, то Киев смог бы уничтожить все российские штабы в Крыму.

Зеленский ранее говорил, что в сознании украинцев «Крым уже начали отвоевывать». Издание Politico сообщало, что в ходе визита в США украинский президент надеялся договориться с Белым домом о поставках дальнобойных ракет ATACMS.

Однако США пока не готовы предоставить Украине такие вооружения, поскольку боятся ответных шагов Москвы.

Крым — это сложно

16 ноября председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что украинским властям стоит подумать о переговорах с Россией.

«Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. И этого не произойдет в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии, что маловероятно», — отметил он.

По словам американского генерала, «вероятность военной победы Украины, если понимать под этим выдворение россиян из всей Украины, включая <...> Крым, <…> в какое-то ближайшее время — в военном плане невысока».

В то же время Милли выразил мнение, что может быть найдено политическое решение – которое бы вынудило Москву вывести свои силы. Он также подчеркнул, что переговоры необходимо вести с позиции силы.

«Надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен. Возможно, что будет политическое решение. Я говорю лишь то, что есть такая возможность», — добавил глава комитета.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь отметил, что не усматривает перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшем будущем.

Слова Аксенова

28 декабря глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти думать не о возвращении полуострова, а о пути, по которому идет современная Украина.

«Некто Подоляк (советник главы офиса президента Украины) собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак (глава офиса украинского лидера) регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский (президент Украины) тоже планирует приехать в Крым и увидеть море», — говорится в сообщении в Telegram-канале политика.

Он напомнил, что в 2014 году тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парад украинских войск в Севастополе.

«И где теперь Гелетей? И что куда важнее, где будет Украина, которой руководят такие персонажи? И, кажется, все уже понимают, где», — говорится также в посте Аксенова.