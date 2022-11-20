Точечные удары по штабам и пещерам. Турция отомстила за взрыв в Стамбуле

Турция нанесла авиаудары по районам на севере Ирака и Сирии, которые контролируют курды. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара нанесла удары по пещерам, в которых скрывались курдские бойцы, а также по бункерам и складам, «принадлежащим террористам». Президент Эрдоган отдал приказ на проведение операции «Коготь-меч» по возвращении с саммита G20, сообщил телеканал TRT. Ранее Турция обвинила «Рабочую партию Курдистана» в причастности к теракту в Стамбуле 13 ноября.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе операции «Коготь-меч», проведенной в ночь на 20 ноября, турецкие ВВС уничтожили штабы, укрытия, склады и базы «Рабочей партии Курдистана» и отрядов народной самообороны курдов на севере Ирака и Сирии.

Приказ на проведение операции отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с саммита G20, сообщает телеканал TRT.

Анкара нанесла удары по занятым курдами районам, так как эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию, говорится на сайте Минобороны страны.

По данным телеканала A Haber, ударам со стороны турецких беспилотников и истребителей F-16 подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке — регион Шенгал. Взрывы, по данным источников Haberturk, произошли в районе штаб-квартиры курдских отрядов народной самообороны (входят в состав Сирийских демократических сил).

«Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации», — заявили в Минобороны Турции.

Задействованные в операции самолеты взлетали с 8-й главной реактивной базы командования ВВС Турции в Диярбакыре, расположенной на юго-востоке страны. Репортер Haberturk сообщил, что самолеты с этой авиабазы вылетели около 21.00 19 ноября (время совпадает с московским), второй вылет был около 1.00 20 ноября, при этом десять ранее вылетевших самолетов вернулись на базу.

Телекомпания NTV утверждает, что для проведения операции турецкая военная авиация использовала воздушное пространство Сирии, которое контролирует Россия. В операции участвовали свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.

При этом телеканал CNNTurk сообщил, что военно-воздушные силы Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов.

Турецкий министр обороны следил за проведением операции из ситуационного штаба. По его словам, действия Анкары основывались на праве на самооборону, которое проистекает из ст. 51 Устава ООН.

«Операция успешно завершена. Наша цель — обеспечить безопасность 85 млн наших граждан и наших границ, ликвидировать все исходящие нашей стране угрозы и давать на них соответствующий ответ», — сказал Акар.

Хулуси Акар заявил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом до ликвидации последнего террориста.

В Twitter турецкого Минобороны ранее было опубликовано сообщение, где говорилось, что пришло «время расчета» и «негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения». Сообщение сопровождалось фотографией взлета истребителя.

Курды сообщили об обстрелах

Представитель курдских «Сирийских демократических сил» Фархад Шами подтвердил авиаудары в районе приграничного города Кобани и других частях автономной области северной и восточной Сирии (так называемый сирийский Курдистан).

«Кобани, город, разгромивший ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ), подвергается бомбардировке турецкой авиации», — написал Фархад Шами в Twitter. О пострадавших не сообщается.

По его информации, удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Кобани является одним из региональных центров курдов, которые также живут в Турции и Ираке. В Анкаре утверждают, что именно оттуда поступило указание совершить теракт в Стамбуле 13 ноября. Тогда на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. При этом представитель «Сирийских демократических сил» отверг какую-либо причастность организации к взрыву.

Ответ на теракт

Ранее в Анкаре заявили, что Турция намерена преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против «Рабочей партии Курдистана» в Ираке. Турецкое правительство считает, что за взрывом в центре Стамбула стоят РПК и отряды «Сил народной самообороны». Курдские отряды противостоят турецким войскам и сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Анкарой.

Ответственность за теракт, как пишет агентство Reuters, не взяла на себя ни одна группировка, РПК отрицала свою причастность. В своем заявлении организация подчеркнула, что для ее членов «не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц».

В совершении теракта заподозрили Ахлам Альбашир, гражданку Сирии 1999 года рождения, которая, как сообщила турецкая полиция, призналась в связях с РПК. Всего по делу о взрыве задержали не менее 50 человек.

Al Arabiya незадолго до появления сообщений о воздушных ударах написала, что администрация сирийского Курдистана призвала жителей объединиться против возможного нападения со стороны Анкары и предупредила, что конфликт может перерасти в длительную войну.