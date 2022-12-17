«Не верю, что это приносит плоды». Зеленский рассказал, что его призывают начать переговоры

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые западные политики предлагают ему начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, им нечего обсуждать, учитывая разное «видение вещей». Он также выразил сомнения в том, что попытки президента Франции продолжать диалог с российским коллегой приносят результаты. Тем временем аналитики прогнозируют активизацию боевых действий зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, что его призывают сесть за стол переговоров с Россией.

«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», — сказал президент Украины.

Он рассказал, что не видит предмета для разговора, а потому считает это бессмысленным.

Зеленский также скептически высказался по поводу продолжения диалога между французским президентом Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Макрон неоднократно подчеркивал, что сохраняет канал для диалога с президентом России. Он ранее рассказывал о планах вскоре обсудить вопросы обеспечения безопасности украинских атомных объектов. Президент Франции сказал, что «намерен посвятить этим усилиям ближайшие дни и недели».

«Эммануэль имеет право делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это приносит плоды», — заявил Зеленский.

Днем ранее президент Украины назвал отвод российских войск и возвращение к границам 1991 года условием для начала переговоров о мире. По его словам, только это позволит перейти от военных действий к дипломатии.

Зеленский высказался против замораживания конфликта и выразил мнение, что российские войска «должны уйти» и что нельзя оставить «все как есть», когда часть Донбасса, юга страны и Крым находятся под контролем России.

Призывы к переговорам

Газета Politico в ноябре со ссылкой на источники сообщала, что американские власти подтолкнули президента Украины к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ из списка условий для начала диалога. По информации издания, изменение позиции Зеленского относительно диалога с Путиным «напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена».

За проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом также выступали высокопоставленные политики Евросоюза, в том числе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он подчеркивал, что решение о переговорах должны принять власти Украины.

Сам Зеленский также заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал призывы западных политиков к переговорам с Россией.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой», – написал он в статье для журнала The Economist.

По его мнению, Москва сможет использовать дипломатию в качестве оружия, пока западные партнеры Киева не создадут механизмы для ее сдерживания и наказания.

«Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», – заявил он.

Эскалация конфликта

Боевые действия на Украине могут активизироваться зимой, после того, как земля замерзнет, считает руководитель консалтинговой компании Sibylline по вопросам безопасности Джастин Крамп.

В беседе с агентством Associated Press эксперт заявил, что с приходом зимы наступательный потенциал обеих сторон вырастет, хотя в холод боевые действия будет сложнее вести.

Он предположил, что украинские военные попытаются вернуть южную часть Запорожской области и продвинуться к Мариуполю. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия зимой «не планирует останавливаться».

Российско-украинские переговоры остановились в мае. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины отказался от возможности вести переговоры, пока Путин остается президентом РФ. Позже он допустил возобновление диалога при выполнении некоторых условий. Среди требований Зеленский назвал «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков… наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что власти США могут повлиять на Украину «в плане большей сговорчивости», но при этом утверждал, что украинская сторона «однозначно» не хочет никаких переговоров.