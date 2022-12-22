«Вернуть доверие людей». В Венгрии призвали реформировать Европарламент

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала. По мнению политика, восстановить доверие к ЕП можно только избрав депутатов заново. Он также предложил «вернуть контроль над Европарламентом членам Евросоюза». Ранее Орбан предлагал «осушить евроболото». В начале декабря власти Бельгии обвинили вице-главу ЕП Еву Кайли в коррупции и получении взяток от Катара.

После большого коррупционного скандала Европарламент должен быть распущен. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Скандал в Европарламенте оказался показательным. Антикоррупционные гарантии оказались совершенно неэффективными. Если мы хотим вернуть доверие людей, пора распустить ЕП», — написал политик в своем Twitter.

Новый Европарламент должен состоять «из национальных депутатов», а контроль над законодательным органом Евросоюза «должен вернуться обратно к его государствам-членам». Это, добавил Орбан, позволит утвердить «больше контроля, подотчетности и доверия» к ЕП.

15 декабря Виктор Орбан призывал «осушить коррупционное евроболото». «Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры», — заявил глава венгерского правительства.

Он отметил, что у чиновников продолжаются обыски, полиция изымает миллионы евро и все гадают, какие еще политики из Брюсселя могут быть коррумпированы.

Скандал в Брюсселе

В начале декабря полиция Бельгии задержала четырех человек, в том числе вице-председателя Европарламента Еву Кайли, по обвинению в создании преступной организации, коррупции и отмывании денег. Задержанных – членов социал-демократических партий — обвиняют в получении взяток в обмен на лоббирование интересов Катара.

Были также задержаны экс-депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. Всего бельгийские полицейские провели 15 обысков. Задержанные политики помещены под стражу.

Обвинение считает, что Кайли и другие обвиняемые распространяли положительные оценки ситуации в Катаре в канун чемпионата мира по футболу и «замалчивали факты нарушения в стране прав человека». В обмен они могли получать деньги и дорогие подарки.

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12 декабря власти Греции заморозили активы Евы Кайли (политик родом из Греции). Арестованы также счета ее родственников. 13 декабря большинство депутатов Европарламента поддержало лишение ее полномочий вице-председателя. Кайли была исключена из своей политической партии в Греции.

20 декабря бельгийская газета Le Soir сообщила, что полиция также задержала отца Кайли в брюссельском отеле. При мужчине нашли чемодан с наличными – деньги ему якобы передала парламентарий, чтобы спрятать от правоохранителей.

Кроме того, бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 млн евро наличными и ценные подарки. Главная подозреваемая — Ева Кайли — призналась в передаче своему отцу портфеля с наличными.

Экс-депутат Европарламента Антонио Панцери заявил, что частично признает себя участником коррупционных схем — он был задержан в квартире в Брюсселе, где также были обнаружены €600 тыс. наличными.

Социал-демократы против Орбана

В 2018 году «Би-би-си» сообщила, что Европарламент впервые за свою историю запустил процедуру «наказания» правительства одной из стран-членов ЕС. Венгерское правительство, которое возглавлял Виктор Орбан, обвинили в нарушении принципа разделения властей, ущемлении политических свобод и коррупции.

Орбан, в свою очередь, обвинил евродепутатов из блока социал-демократов в желании «наказать Венгрию за борьбу против нелегальной иммиграции и в защиту христианских ценностей».

При этом летом 2022 года экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил «Евроньюс», что именно Орбан – причина попадания Венгрии «на вершину коррупционного списка стран Евросоюза».

Следующая – фон дер Ляйен?

18 декабря издание Newsbreak сообщило, что семь депутатов Европарламента в открытом письме потребовали от властей ЕС провести расследование бизнеса Хайко фон дер Ляйена – мужа главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Парламентарии считают, что Хайко фон дер Ляйен «имеет отношение к непрозрачному управлению контрактами на вакцины», подписанные с фармакологическим гигантом Pfizer.

В письме евродепутатов говорится, что компания Orgenesis Inc., в которой фон дер Ляйен занимает пост медицинского директора, получила общее финансирование в размере €320 млн от Еврокомиссии.

«Факт получения компанией Хайко фон дер Ляйен денег от ЕК, управляемой его женой, превращает это дело в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС», — говорится в материале.

При этом на фоне обвинений муж фон дер Ляйен подал в отставку. «По сообщениям СМИ, несмотря на то что господин фон дер Ляйен ушел из наблюдательного совета фонда, Orgenesis Italy SRL продолжает участвовать в проекте и получает гранты в размере до €200 тыс. в год. Журналисты также отмечают, что Orgenesis Inc. и ее европейские дочерние компании не зарегистрированы в реестре прозрачности Европейского союза», — говорится также в письме.