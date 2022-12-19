Financial Times: коррупционный скандал в ЕС может повредить энергетическому сотрудничеству с Катаром

Катар раскритиковал действия Евросоюза в связи с коррупционным скандалом вокруг Европарламента. По мнению властей Катара, это может «негативно повлиять» на сотрудничество в области глобальной энергетической безопасности между Брюсселем и Дохой, сообщает газета Financial Times.

«Парламент на прошлой неделе запретил представителям Катара входить в помещения и приостановил действие законодательства, связанного со страной, которое включает либерализацию визового режима и запланированные визиты. Эти шаги последовали за обвинениями в коррупции, связанными с попытками повлиять на должностных лиц в парламенте», — говорится в статье.

Автор материала приводит заявление катарского дипломата по этому поводу.

«Решение о введении такого дискриминационного ограничения ... негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии вокруг глобальной энергетической бедности и безопасности», — говорится в заявлении катарского дипломата, опубликованном в воскресенье СМИ.

Как пишет Financial Times, страны ЕС все чаще обращаются к Катару в попытке диверсифицировать поставки энергоносителей и восполнить дефицит на фоне вторжения России на Украину, а Германия в прошлом месяце подписала 15-летний контракт на импорт сжиженного природного газа. В прошлом году Доха обеспечила четверть импорта СПГ в ЕС. Бельгийские власти обвинили четырех человек, связанных с парламентом, включая одного из вице—президентов учреждения Еву Кайли, в «преступной организации, коррупции и отмывании денег» в связи с утверждениями, что они принимали платежи в обмен на выполнение поручений Катара в парламенте. С тех пор Кайли была отстранена от своих обязанностей.