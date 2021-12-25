«В объединенном государстве все будут жить за счет России». Кто сожалеет о распаде СССР

62% — 63% россиян сожалеют о распаде СССР. Хотели бы его воссоздания 52%, но возможным такой сценарий считают только 17%. Россия, как считают 45% респондентов, проиграла от распада Советского Союза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

47% россиян считают невозможным объединение в ближайшем будущем бывших республик СССР (всех или некоторых) в единое государство. Реальным такой сценарий называют 45% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Сожалеют о распаде СССР, по оценкам разных социологических служб, почти две трети россиян (62% — 63%). Чаще других — люди 46 лет и старше и респонденты без высшего образования. Не жалеют, что Союз распался, 21% россиян, среди молодых — 39%, среди высокообразованных — 27%, отмечает ФОМ.

Хотели бы воссоздания СССР 52% опрошенных, не хотели бы — 31%.

С точкой зрения о том, что главная причина распада СССР – действия тогдашних политиков, согласны 59% россиян. В свою очередь, 26% полагают, что причины развала страны заключаются в объективных проблемах и противоречиях, накопившихся в Советском Союзе.

Россия, как считают 45% респондентов, проиграла от распада СССР (выиграла — 32%). 41% участников исследования также «записали» в проигравшие Белоруссию (выиграла — 28%), а 65% — Украину (выиграла — 11%).

74% россиян считают невозможным воссоздание Советского Союза, 17% — возможным.

Среди самых распространенных причин, по которым россияне хотели бы возрождения СССР — «жизнь была в целом лучше, легче, проще» (14% респондентов разделяют эту позицию), «лучше были отношения между людьми, была дружба», «были стабильность, уверенность в завтрашнем дне» (по 7%), «существовали единство, сплоченность народов» (4%), «не было границ между республиками», «была работа», «были социальное обеспечение, социальная защита населения, забота государства о людях» (по 3%).

В качестве причин, по которым россияне не хотели бы воссоздания Советского Союза, перечислены следующие: «это бессмысленно, не нужно, невозможно» (8%), «мне нравится жить в современной России» (4%), «в объединенном государстве все будут жить за счет России» (3%), «вернутся запреты, ограничение свобод и прав людей» (2%).

Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше.

Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде страны, осталась без изменений. Каждый второй (49%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система». До 46% увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», 36% в качестве причины сожаления о распаде называют возросшие недоверие и ожесточенность в обществе.

25 декабря 1991 года — ровно 30 лет назад — первый президент СССР Михаил Горбачев объявил о распаде Советского Союза. По мнению экс-главы государства, это не было неизбежным — СССР можно было спасти, превратив его в конфедерацию – Союз Суверенных Государств. Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил «Газете.Ru», что идея Горбачева мало чем отличалась от проекта СНГ и что сохранить советское государство в его тогдашнем виде было невозможно. В начале декабря 1991-го лидеры России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения о ликвидации СССР и об образовании Содружества независимых государств.