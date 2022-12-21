Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

«Западу придется сделать намного больше». В Британии оценили оказываемую Киеву помощь

Sky News: при поставках оружия Украине Запад недооценил военные возможности России

close
100%
Gleb Garanich/Reuters
Страны Запада не предоставили Украине никаких средств для отражения ракетных ударов и атак беспилотников России. Тем самым они недооценили военную мощь Москвы, что привело к разрушению украинской энергосистемы и поставило под угрозу жизни мирного населения зимой. Такие выводы делает обозреватель Sky News. Журналист сделал еще одно наблюдение — похоже, западные партнеры помогают оружием Киеву ровно в той степени, чтобы конфликт продолжался, а не заканчивался.

Страны Запада, поддерживающие Украину, недооценили угрозу, исходящую от России. Такие выводы делает обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

«Есть острое ощущение, что Запад недооценил угрозу, исходящую от России. И речь идет не столько о поле боя, сколько об ущербе жизненно важной для Украины системе энергоснабжения», — пишет автор.

Обозреватель рассуждает о поставках вооружений на Украину на фоне визита президента Владимира Зеленского в США 21 декабря. По мнению Догхорна, западные партнеры не дали Киеву никаких технических средств для защиты от ракет и беспилотников, с помощью которых наносятся удары по объектам энергетики.

Как пишет Sky News, результат таких недопоставок средств ПВО и ПРО в виде отключения света в украинских городах сейчас воочию наблюдает весь мир.

«Если так будет продолжаться, украинские мирные жители замерзнут насмерть, причем потенциально в большом количестве», — говорится в публикации.

Догхорн также делится ощущением, что США, Евросоюз и другие западные союзники Киева передают ему вооружения ровно в том объеме, чтобы вооруженный конфликт продолжался, а не завершился. Это в свою очередь дает России возможность перегруппироваться для нанесения нового удара со свежими силами.

В итоге обозреватель резюмирует, что если «страны Запада хотят поражения России, им придется сделать намного больше». Автор статьи предполагает, что Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря именно с целью получить от администрации Байдена новые виды вооружений и техники, которые помогли бы ВСУ переломить ход военных действий.

Владимир Зеленский должен прибыть в США вечером в среду. В Белом доме подтвердили, что запланировано выступление украинского президента перед конгрессом и его встреча с Джо Байденом. После чего они дадут совместную пресс-конференцию. В Вашингтоне визит назвали «актом поддержки» Украины. Зеленский прибудет в США по приглашению администрации американского президента. Это его первая заграничная поездка с начала спецоперации на Украине, все его предыдущие встречи с западными политиками и выступления на международных площадках проходили либо в онлайн-формате, либо на украинской территории.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби позже сообщил, что Байден и Зеленский обсудят сценарии окончания боевых действий в Украине.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о «справедливом мире» и о том, как он выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь его», — сказал Кирби.

Накануне французский аналитический центр «Марс» опубликовал в газете La Tribune статью, в которой констатирует, что даже несмотря на всю военно-техническую поддержку Запада, Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.

По мнению группы экспертов «Марса», ВСУ при нынешнем уровне потерь в живой силе «никогда не смогут дать отпор» российским войскам. И никакая поддержка со стороны НАТО не поможет из-за политики ядерного сдерживания, которую проводит Москва.

В связи с этим французские аналитики считают, что Европе и США нужно прекратить «подбадривать Киев иллюзорной военной победой». Вместо этого им следует «набраться смелости», изменить риторику и начать выстраивать будущую архитектуру всеобщей безопасности вместе с Россией и Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть