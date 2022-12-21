«Западу придется сделать намного больше». В Британии оценили оказываемую Киеву помощь

Страны Запада не предоставили Украине никаких средств для отражения ракетных ударов и атак беспилотников России. Тем самым они недооценили военную мощь Москвы, что привело к разрушению украинской энергосистемы и поставило под угрозу жизни мирного населения зимой. Такие выводы делает обозреватель Sky News. Журналист сделал еще одно наблюдение — похоже, западные партнеры помогают оружием Киеву ровно в той степени, чтобы конфликт продолжался, а не заканчивался.

Страны Запада, поддерживающие Украину, недооценили угрозу, исходящую от России. Такие выводы делает обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

«Есть острое ощущение, что Запад недооценил угрозу, исходящую от России. И речь идет не столько о поле боя, сколько об ущербе жизненно важной для Украины системе энергоснабжения», — пишет автор.

Обозреватель рассуждает о поставках вооружений на Украину на фоне визита президента Владимира Зеленского в США 21 декабря. По мнению Догхорна, западные партнеры не дали Киеву никаких технических средств для защиты от ракет и беспилотников, с помощью которых наносятся удары по объектам энергетики.

Как пишет Sky News, результат таких недопоставок средств ПВО и ПРО в виде отключения света в украинских городах сейчас воочию наблюдает весь мир.

«Если так будет продолжаться, украинские мирные жители замерзнут насмерть, причем потенциально в большом количестве», — говорится в публикации.

Догхорн также делится ощущением, что США, Евросоюз и другие западные союзники Киева передают ему вооружения ровно в том объеме, чтобы вооруженный конфликт продолжался, а не завершился. Это в свою очередь дает России возможность перегруппироваться для нанесения нового удара со свежими силами.

В итоге обозреватель резюмирует, что если «страны Запада хотят поражения России, им придется сделать намного больше». Автор статьи предполагает, что Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря именно с целью получить от администрации Байдена новые виды вооружений и техники, которые помогли бы ВСУ переломить ход военных действий.

Владимир Зеленский должен прибыть в США вечером в среду. В Белом доме подтвердили, что запланировано выступление украинского президента перед конгрессом и его встреча с Джо Байденом. После чего они дадут совместную пресс-конференцию. В Вашингтоне визит назвали «актом поддержки» Украины. Зеленский прибудет в США по приглашению администрации американского президента. Это его первая заграничная поездка с начала спецоперации на Украине, все его предыдущие встречи с западными политиками и выступления на международных площадках проходили либо в онлайн-формате, либо на украинской территории.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби позже сообщил, что Байден и Зеленский обсудят сценарии окончания боевых действий в Украине.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о «справедливом мире» и о том, как он выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь его», — сказал Кирби.

Накануне французский аналитический центр «Марс» опубликовал в газете La Tribune статью, в которой констатирует, что даже несмотря на всю военно-техническую поддержку Запада, Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.

По мнению группы экспертов «Марса», ВСУ при нынешнем уровне потерь в живой силе «никогда не смогут дать отпор» российским войскам. И никакая поддержка со стороны НАТО не поможет из-за политики ядерного сдерживания, которую проводит Москва.

В связи с этим французские аналитики считают, что Европе и США нужно прекратить «подбадривать Киев иллюзорной военной победой». Вместо этого им следует «набраться смелости», изменить риторику и начать выстраивать будущую архитектуру всеобщей безопасности вместе с Россией и Украиной.