Французский аналитический центр «Марс» опубликовал свое видение, как может завершиться вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Главные выводы: Киев не сможет победить из-за потерь в живой силе, а Москве нужно тоже дать гарантии безопасности. При этом группа экспертов призывает европейских политиков «набраться смелости» и признать, что из-за наличия у России ядерного оружия Украине не победить. И прекратить военную риторику.

Украина не сможет победить в вооруженном противостоянии с Россией при сохранении текущего уровня потерь среди личного состава. К такому выводу пришли эксперты авторитетного аналитического центра «Марс», чью статью опубликовала французская газета La Tribune.

«Реальность такова, что при таком высоком уровне потерь украинские вооруженные силы никогда не смогут дать отпор соседу», — говорится в публикации.

Аналитики напоминают, что в ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что потери украинской армии в ходе конфликта с Россией составили 100 тысяч человек. В Киеве возмутились этими цифрами, заявив, что Украина потеряла убитыми 13 тысяч солдат. Власти ЕС извинились за слова фон дер Ляйен, объяснив, что она обобщила безвозвратные потери и раненых, а также пропавших без вести.

В центре «Марс» отметили, что в данной ситуации пугает даже не тот факт, что глава Еврокомиссии путает цифры и «ничему не научилась» за время, пока была министром обороны Германии. Опасение вызывает, что ЕС раскрывает конфиденциальную информацию о потерях ВСУ, а Киев не желает соглашаться с этим и заявляет о куда меньшем количестве погибших.

«Заявленные Украиной потери находятся на одном уровне с российскими потерями в живой силе. Что не является нормальным при оборонительном характере войны. Мы знаем, что весенние бои в Донбассе были крайне смертоносны для украинской армии», — пишут авторы статьи.

Аналитический центр «Марс» в материале рассуждает о том, что странам Запада следует прекратить нападки на Россию и признать, что у нее тоже есть право выбирать свое будущее. К тому же, западные союзники Киева не могут обеспечить ему победу в вооруженном конфликте из-за того, что у Москвы есть ядерная кнопка.

«Российские силы могут быть коррумпированными, плохо управляемыми, плохо оснащенными, плохо обученными или деморализованными, но они не потерпели поражения. Даже если они будут проигрывать битвы, войну они не могут проиграть, потому что от окончательного краха их защищает ядерное сдерживание», — описывают гипотетическую ситуацию аналитики.

Эксперты напоминают о фундаментальном труде прусского военачальника и историка Карла фон Клаузевица, который писал, что война не является самоцелью, а преследует вполне осязаемые цели и конечное состояние, которые в итоге будут названы миром.

«Поскольку Россия начала вооруженный конфликт, то она и держит ключ к будущему Украины. Без учета этой реальности никогда не будет мира. Поэтому мы должны помочь Кремлю понять, почему он был неправ, а не загонять его в стратегический тупик, из которого он может выйти, используя риторику ядерной угрозы», — говорится в материале.

Аналитики центра «Марс» приходят к выводу, что страны Запада в целом и Франция в частности, не должны «упорствовать в заблуждениях» и «подбадривать украинское руководство иллюзией военной победы». Вместо этого следует признать, что любые конфликты заканчиваются, и европейским лидерам нужно набраться смелости и перестать «проповедовать войну».

По мнению экспертов, Европе следует поменять воинственную риторику не только в отношении Киева, но и в диалоге с Москвой.

«Приоритет не в том, чтобы раздавить Россию (это невозможно из-за ядерного сдерживания), а в том, чтобы заставить ее признать, что Украина имеет право выбирать свою судьбу. В свою очередь, западники должны признать, что Россия тоже имеет право выбирать свою судьбу. Для этого необходимо построение архитектуры европейской безопасности, обеспечивающей реальные гарантии как для Украины, так и для России», — считают в Париже.

В качестве условий для этой новой архитектуры безопасности и создания «прочного мира» авторы статьи называют несколько факторов. Это отказ России от полного контроля над Украиной и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, в Донбассе и на левом берегу Днепра должны быть созданы демилитаризованные буферные зоны под управлением ООН с будущими референдумами о самоопределении.

«Другими словами, Украина не может рассчитывать на получение гарантий безопасности, не отказываясь полностью или частично от территориальных потерь, понесенных с 2014 года», — резюмируют в «Марсе».