«Франция и Англия хотят, чтобы война продолжалась долго». Рассекречены архивы о Зимней войне

В Службе внешней разведки России рассказали, как Британия и Франция якобы хотели ударить по СССР в начале 1940 года из Финляндии. Автор рассекреченной служебной записки при этом ссылается на «агентурные сведения, поступившие из Китая». Кроме того, в СВР рассказали о планах Адольфа Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания и Франция в начале 1940 года добивались затягивания советско-финской войны, чтобы «в подходящий момент, настроив свое население против Советского Союза, совместно ударить по ослабленному СССР из Финляндии», следует из рассекреченных Службой внешней разведки России (СВР) документов. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет РИА Новости.

В частности, опубликовано содержание служебной записки 5-го отдела Главного управления госбезопасности НКВД «о полученных агентурных сведениях из Китая о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии».

Утверждается, что эта записка была составлена 4 марта 1940 года, т.е. в самом конце советско-финской «зимней войны». Она началась 30 ноября 1939-го и завершилась 12 марта 1940-го.

«26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, был совершен с финской территории.

Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию.

Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключен из Лиги Наций. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В состав СССР перешло 11% территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). 430 тыс. финских жителей финские власти эвакуировали из прифронтовых районов вглубь страны», — говорится в книге «Терийоки - Хайнола. Эвакуация 1939 года».

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР», — утверждал источник советской разведки в Китае.

По его оценкам, Британия и Франция пытались использовать финскую войну «как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя их народ поддержать свое правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР». Лондон и Париж якобы хотели «вести войну против СССР на территории Финляндии», добавил он.

Что известно о планах Гитлера устроить переворот в СССР

В СВР также рассказали о планах Адольфа Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году. Согласно архивам, диктатор нацистской Германии, в частности, намеревался сделать Белоруссию германской колонией, а на ее территорию хотел переселить всех немцев из советского Поволжья.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию»,

— отмечается в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933-го.

Предполагалось, что Белоруссия должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России» и полностью быть индустриализирована Германией. В тех же документах говорится об экспансионистских планах руководства Третьего рейха — постепенного аншлюсса (поглощения) Белоруссии Германией.