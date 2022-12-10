«Самоубийство цивилизации». Виктор Бут оценил ситуацию на Западе

Российский предприниматель Виктор Бут, последние 14 лет отсидевший в американской тюрьме и недавно вернувшийся на родину, рассказал, что поддерживает специальную операцию РФ на Украине и сам бы пошел добровольцем, «если бы были необходимые навыки». По его словам, в камере у него всегда висел портрет президента Владимира Путина и он не переставал гордиться тем, что «он — русский человек». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок за торговлю оружием и недавно освобожденный по обмену, дал первое после возвращения большое интервью телеканалу RT. Россиянин рассказал, что для него оказалось самым тяжелым в американской пенитенциарной системе и как он оценивает проводимую ВС РФ спецоперацию на Украине. С Бутом беседовала депутат и журналист Мария Бутина, ранее осужденная в США по обвинению в работе «иностранным агентом» без регистрации и приговоренная к 18 месяцам тюрьмы.

Про спецоперацию

Бут подчеркнул, что поддерживает спецоперацию на Украине и сам поехал бы добровольцем в зону боевых действий, «если бы у него была возможность и необходимые навыки».

«Я задавался вопросом, почему не начали раньше, но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и, если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел», — отметил он.

По мнению бизнесмена, в 2014 году жители многих украинских городов поддерживали российскую власть: в Харькове, в Донбассе, в Одессе на улицы выходили митингующие граждане с российскими триколорами.

Жители США, как считает Бут, не верят информации о происходящем на Украине, транслируемой по центральным каналам. По его словам, «все прекрасно знают, что это всё куплено, что всё подставлено».

«А тюрьма — это единственная аудитория вместе с домами престарелых, которые смотрят, например, CNN», — добавил он.

Про западный мир

Бут также раскритиковал западное общество и изменения, которые происходят в западной культуре.

«То, что происходит на Западе, это просто самоубийство цивилизации», — сказал он в интервью, предупредив, что если это не будет предотвращено хотя бы не на территории «западного мира», то вся планета «совершит самоубийство».

По его мнению, «это идёт по всем направлениям: и наркотики, и ЛГБТ». Кроме того, Бут упомянул и толерантность в отношении гендерного определения американцев, удивившись существованию «72 полов».

Также Бут коснулся и афроамериканского вопроса, заявив, что в США сейчас происходит «обратный расизм», поскольку «быть там нормальным человеком», который хочет иметь семью, «очень тяжело».

Про одиночную камеру

Бизнесмен признался, что самым тяжелым для него в американской тюрьме стало отсутствие возможности общения с родными и друзьями. «Именно отсутствие общения с друзьями и с близкими-любимыми — это было самое тяжелое [в американской тюрьме], что только могло случиться», — сказал он, добавив, что ему позволяли сделать лишь один звонок близким в месяц.

В течение трех лет россиянина держали в одиночной камере. «Мне как-то попалась интересная такая книга, в которой был очень интересный постулат о том, что условия всегда нейтральны, и лишь наше отношение делает их или очень негативными, или очень позитивными», — ответил он на вопрос Бутиной о том, как он пережил такое наказание.

«Звенящая тишина и ядовитый свет флуоресцентных ламп. В Нью-Йорке, например, в уже закрытой тюрьме MCC, в блоке «десятый дюк», так называемый, специально только шесть камер, в которых даже небольшие окна были запескоструены, чтобы ты ничего не мог видеть», — рассказал Бут, напомнив, что тюремную систему США помогали создавать нацисты. По его словам, он полностью потерял в таких условиях интерес к еде и сильно похудел.

Про танки для «Талибана» (организация запрещена в России)

Предприниматель в очередной раз опроверг утверждения США о том, что он перевёз танки по заказу «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Они меня обвинили в том, что я перевёз «Талибану» 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — ответил он на соответствующий вопрос, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к «Талибану».

Про президента

Бут рассказал, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.

«Да, всегда. А почему бы и нет? Я горжусь тем, что я русский человек и наш президент — Владимир Путин», — подчеркнул он.

Про планы

После освобождения Бут собирается пройти медицинское обследование и поправить свое здоровье. В американской тюрьме он потерял шесть зубов, поэтому в первую очередь пойдет к стоматологам.

«Наслаждаюсь этим счастьем: быть с моими любимыми, быть в родной стране. Наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы», — поделился он.

«Политические компромиссы»

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Спортсменка отбывала наказание в колонии в Мордовии за ввоз в страну вейпа с гашишным маслом.

Как пишет The Washington Post, этот обмен потребовал «сложных политических компромиссов» в США. В частности, сопротивлялись выдаче Бута российской стороне в Минюсте США.

«Если бы Грайнер была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие», — заявил один из источников газеты.

Кроме того, «болезненным для США моментом» стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.

По словам Бута, в момент обмена Грайнер была воодушевлена. «Я пожелал ей удачи, она даже протянула руку... Наша традиция — надо желать всем удачи и счастья», — рассказал он.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК).