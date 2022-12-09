Кому верить, Меркель, Яшин, нефть и Крымский мост: о чем говорил Путин в Бишкеке

Владимир Путин по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизии дал пресс-конференцию. Российского президента спрашивали о словах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, приговоре политику Илье Яшину*, ситуации на Украине, возможности новой мобилизации, обмене Бута на Грайнер и контактах с США. Что отвечал Путин — в материале «Газеты.Ru».

Про Меркель

Слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы позволить Украине «выиграть драгоценное время и стать сильнее», ставят под вопрос возможное доверие между Россией и Западом, считает Путин.

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно вопрос», — сказал президент России.

При этом он выразил уверенность, что договариваться западным странам с Москвой в любом случае придется. И Россия к таким договоренностям готова, открыта для них, добавил Путин.

Про веру словам

В ходе пресс-конференции у Путина поинтересовалась, какой информации о ходе военной операции и проблемах военнослужащих можно доверять.

«Вы говорили, что проблемы армии решаются, или что они уже решены. Но тем не менее поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к военкорам, к волонтерам. Они просят не только обмундирование, но и медицину в том числе — потому что расходники очень быстро заканчиваются. Кому верить: отчетам министерства обороны или бойцам с передовой?», — спросила журналистка.

«Верить никому нельзя. Только мне можно», — ответил Путин и добавил, что работа с Минобороны над решением всех этих проблем «ведется постоянно».

В соцсетях предположили, что его слова — отсылка к фразе Мюллера в исполнении Леонида Броневого из многосерийного фильма «17 мгновений весны». Точно цитата шефа гестапо звучит так: «Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно!»

Про Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом)

Журналист Андрей Колесников попросил президента прокомментировать приговор политику Илье Яшину, которому суд 9 декабря назначил 8,5 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию за стрим о событиях в украинской Буче. Колесников спросил, не кажется ли президенту «зверским» такой приговор за слова. Перед ответом Путин поинтересовался, кто такой Яшин.

«Знаете, как у нас в народе говорят, если кажется, надо креститься. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — сказал президент.

Он добавил, что в России существуют законные способы защиты прав граждан, в том числе — обжалование приговора в вышестоящих судах. И выразил уверенность, что адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Про мобилизацию и спецоперацию

Причин для новых волн мобилизации в зону спецоперации сейчас нет, заявил Путин. По его словам, возможна ротация уже мобилизованных граждан.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации. 150 тысяч находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч – в боевых подразделениях. Остальная половина или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, — либо занимается дополнительной подготовкой», — рассказал Путин.

Президент добавил, что еще 150 тысяч человек все еще находятся в учебных центрах и на полигонах. Они являются боевым резервом, поэтому о дополнительной мобилизации «сейчас речи нет никакой».

«СВО идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — рассказал также журналистам Владимир Путин. Он добавил, что урегулирование конфликта в любом случае будет непростым.

«Процесс урегулирования в целом — да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле», — резюмировал он.

Про обмен Бута

Комментируя обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США президент подчеркнул, что такими вопросами занимаются спецслужбы обеих стран.

«Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», — пояснил Путин.

Он не исключил, что в будущем будут и другие обмены заключенными между Москвой и Вашингтоном. По мнению президента, подобные процессы — результат поиска компромиссов. И Россия на подобные компромиссы готова.

Про потолок цен на нефть

Введенная 5 декабря странами ЕС и G7 предельная цена на российскую нефть в $60 за баррель является «глупым» решением, которое отразиться в первую очередь на западных потребителях, отметил Путин. И выразил уверенность, что российский бюджет от этого не пострадает.

«Дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, мировых энергетических рынков, оно вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю - мы и так продаем примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте», — сказал президент.

По его мнению, предельные цены на российскую нефть приведет к снижению инвестиций в энергетическую отрасль. Что в свою очередь приведет к резкому росту цен на энергоносители.

«Все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное», — добавил Путин и анонсировал ответные меры на потолок цен в ближайшие дни.

Про Крымский мост

Владимир Путин также объяснил, что проехал за рулем по Крымскому мосту 5 декабря, чтобы лично проверить ход ремонтных работ после теракта.

«Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно. Мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом», — рассказал президент.

Он пообещал, что автомобильную часть моста полностью отремонтируют к концу марта следующего года, а железнодорожную — в середине лета.