В Германии арестовали 25 «граждан рейха», готовивших переворот. Среди них есть россиянка

В Германии арестовали 25 человек, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Все они – члены и сторонники праворадикальной группы «Граждане рейха». Среди задержанных есть россиянка. Что известно о деятельности террористической организации — в материале «Газеты.Ru».

Арест и обыски

Арестованы 25 членов и сторонников террористической организации «Граждане рейха», сообщается на сайте генпрокуратуры ФРГ. По данным ведомства, в 11 федеральных землях прошли обыски, а всего по делу проходят 52 обвиняемых.

«Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена, а также трех предполагаемых сторонников террористической организации рано утром 7 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все предполагаемые члены террористической организации — граждане Германии. Гражданку России Виталию Б. в генпрокуратуре назвали сторонницей преступников.

«Аресты произошли в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии, а также по одному делу в Австрии (Китцбюэль) и Италии (Перуджа). Одновременно там и в других федеральных землях (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар) начались обыски по решению суда на более чем 130 объектах», — отметили в ведомстве.

По версии генпрокуратуры, террористическая организация была создана «не позднее конца ноября 2021 года». Ее цель – «свержение существующего государственного порядка в Германии и замена его собственной, уже в основных чертах разработанной государственной формой».

«Члены ассоциации осознают, что это предприятие может быть осуществлено только путем применения военных средств и силы против представителей государства. Сюда входит совершение преступлений, связанных с убийствами. Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного порядка Федеративной Республики Германия», — подчеркнули в ведомстве.

Идеология «Граждан рейха»

В Генпрокуратуре ФРГ рассказали, что «Граждане рейха» «твердо убеждены в том, что в настоящее время Германия подвергается нападению со стороны членов так называемого «террористического сообщества». По их мнению, «тайное общество правительств, разведывательных служб и вооруженных сил различных государств», включая Россию и США, «уже находятся» в ФРГ и их «нападение неминуемо».

По данным генпрокуратуры, члены «военного подразделения» организации хотели «насильственно уничтожить демократическое правовое государство» на уровне муниципалитетов, округов и местных органов власти, хотя знали, что «в процессе будут погибшие». Злоумышленники «благосклонно воспринимали этот сценарий как необходимый промежуточный шаг», считают в ведомстве.

«Граждане рейха» хотели создать временное правительство, которое было бы «должно вести переговоры о новом государственном порядке в Германии с «союзными державами-победительницами во Второй мировой войне».

«Центральным контактным лицом в этих переговорах в настоящее время является исключительно Российская Федерация. Обвиняемый Генрих XIII П. Р. также уже установил контакты с представителями Российской Федерации в Германии. Однако, согласно расследованию, нет никаких свидетельств того, что контактные лица положительно отреагировали на его призыв», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Структура организации

По данным немецкого ведомства, с ноября 2021 года «Граждане рейха» закупали оборудование, тренировались в стрельбе и вербовали новых членов.

«Центральным органом группировки является «Совет», которым руководит Генрих XIII П. Р. Он считается в ассоциации будущим главой государства. Томас Т. выступает в качестве его личного референта. Члены «Совета» регулярно встречались <…> чтобы спланировать предполагаемый захват власти в Германии и создание собственных государственных структур», — считают в генпрокуратуре ФРГ.

Кроме того, у «Граждан рейха» была своя «судебная власть», ведомство по «иностранным делам» и свое «здравоохранение». В генпрокуратуре уточнили, что «обвиняемые Биргит М.-В., Пол Г., Рут Л., Рене Р. и Мелани Р.» должны были руководить этими ведомствами. Как уточнила газета Zeit, Биргит М.-В — это бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн.

«Аффилированным лицом «Совета» является «военное подразделение». Некоторые из его членов в прошлом проходили активную службу в Бундесвере. Эта часть ассоциации несет ответственность за принуждение к запланированному захвату власти с применением огнестрельного оружия», — полагают в генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что «Граждане рейха» были сосредоточены на вербовке военнослужащих Бундесвера и сотрудников полиции. Следствие установило, что летом этого года в Баден-Вюртемберге состоялись четыре встречи, на которых злоумышленники продвигали свою группировку и ее цели.

«В ноябре 2022 года обвиняемые Рюдигер В. П., Марко В. Х., Майкл Ф., и Томас М. специально пытались привлечь сотрудников полиции к участию в ассоциации на севере Германии. В октябре 2022 года члены «военного подразделения» посетили казармы Бундесвера в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии, чтобы проверить их пригодность для размещения собственных войск после переворота», — сообщили в генпрокуратуре.

Россиянку Виталию Б. правоохранители заподозрили в поддержке «Граждан рейха». По версии следствия, «она помогала обвиняемому Генриху XIII П. Р. связаться с представителями Российской Федерации».

«Есть подозрения, что отдельные члены ассоциации предприняли конкретные приготовления к насильственному вторжению в Бундестаг Германии с небольшой вооруженной группой», — добавили в генпрокуратуре.

В посольстве России в ФРГ подчеркнули, что «российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что не получали уведомлений от ФРГ о задержании россиянки. Представитель посольства уточнил, что, если от россиянки поступят обращения, то дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий.