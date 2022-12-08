«Это не какой-то союз». Как западные санкции не дают Узбекистану получить газ из России

Власти Узбекистана и Казахстана решили отказаться от заключения «тройственного газового союза» с Российской Федерацией. По словам узбекистанского вице-премьера Жорабека Мирзамахмудова, возможное газовое соглашение с РФ не означает союза, а Ташкент будет исходить из своих национальных интересов. Казахстан, через территорию которого предполагается поставлять газ из России, утверждает, что не будет помогать Москве обходить санкции. Инициатива о создании союза исходила от президента России Владимира Путина. В Госдуме заявили «Газете.Ru», что Узбекистан может передумать.

Заявление Мирзамахмудова

Даже если Узбекистан заключит с Российской Федерацией газовое соглашение, это не означает заключения союза, заявил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов. Его слова передает «Газета.uz».

Он добавил, что РФ и Узбекистан ведут переговоры о поставках российского газа через соседний Казахстан, однако данный контракт будет носить сугубо технический характер. Кроме того, чиновник подчеркнул, что Ташкент ведет переговоры, исходя из своих национальных интересов.

«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз.

Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — сказал Мирзамахмудов.

Он добавил, что власти республики не собираются ставить под угрозу «национальные интересы, экономику и независимость», и не будут соглашаться на политические условия в обмен на газ.

По его словам, покупать у РФ газ узбекистанская сторона будет только по выгодной цене и в рамках контракта. «Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт», — добавил он.

«Последняя точка не поставлена»

Решение Узбекистана может быть не окончательным, предположил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru».

«Узбекистан еще раз более внимательно рассмотрит предложение России. Страны к этому проекту вернутся в обозримом будущем. Последняя точка еще не поставлена. Узбекистан может вернуться к рассмотрению вопроса газового союза в 2023 году», — отметил парламентарий.

Он указал на то, что ключевым фактором для Узбекистана при принятии решения о газовом союзе должна быть экономика. «Мир меняется. Главный фактор при принятии решений сейчас – экономика, желание политиков сделать так, чтобы люди в стране жили лучше. Если же Узбекистан откажется от тройственного газового союза, Россия сможет создать двойственный газовый союз с Казахстаном. Почему нет», — предположил депутат.

Ананских добавил, что РФ заинтересована в продаже газа как можно большему числу стран, поэтому и прорабатывает различные варианты «газовых союзов».

«Пока крупнейшие рынки сбыта российского газа – Китай и Индия. Узбекистан мог бы стать транзитным по газу государством. Украина, будучи таким транзитным государством, жила припеваючи и получала газа по несколько миллиардов кубометров в год только за счет транзита на своей территории», — резюмировал зампред думского комитета.

Казахстан передумал

7 декабря замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что хотя Астана не поддерживает санкции как метод решения международных проблем, республика соблюдает режим ограничений.

«Содержание [договора о газовом союзе с РФ] еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана в том, что Казахстан не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и будут использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив», — заявил он.

По словам Василенко, в стране создана правительственная комиссия для изучения возможных рисков на фоне антироссийских санкций.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил об идее создать «тройственный газовый союз» с участием России и Узбекистана.

«Сегодня Владимир Владимирович [Путин] говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему», — сказал Токаев.

«В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет», — говорил казахстанский президент.

29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газовый союз необходим для координации поставок газа.

Проект, предложенный Путиным, предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

«То, что имеет в виду президент Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — сообщил Песков.

Газовое положение

По данным агентства Reuters, Узбекистан из-за сильных зимних холодов ощущает нехватку топлива. Страна вынужденно прекратила экспортировать 6 млн кубометров газа в Китай.

Власти страны решили активизировать переговоры с другими государствами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. Кроме того, в Узбекистане вводится запрет на экспорт сжиженного газа для частных предпринимателей.

Более того, органам госуправления до 1 марта 2023 года запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе.

В Узбекистане снизились объемы добычи газа. В январе-сентябре добыча снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 млрд кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.

Через территорию Узбекистана и Казахстана проложены две ветки газопровода Центральная Азия — Центр (из Туркменистана в Россию). Он был построен еще в СССР.

Из России в Узбекистан через территорию Казахстана проложен также газопровод Бухара — Урал. Протяженность трубы — более 4,5 тыс. км.

В 2020 году «Газпромом» и «КазТрансГазом» создана также рабочая группа по проекту газопровода из российского Барнаула в казахстанский Усть-Каменогорск, планируемая мощность которого 2,3 млрд куб. м газа в год.

Власти Казахстана ожидают дефицит газа к 2025 году, говорил в апреле 2022 года министр энергетики страны Болат Акчулаков. По его словам, с 2017 года по 2021 год потребление газа выросло на 4,8 млрд кубометров с 13,8 до 18,6 млрд кубометров. Среднегодовой прирост потребления газа составляет примерно 7%.