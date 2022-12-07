«Угроза нарастает, чего греха таить». Путин поговорил с СПЧ о ядерной войне и спецоперации

Владимир Путин встретился с членами Совета по правам человека. В ходе заседания он заявил, что необходимости для государства в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет. Президент также рассказал, что военная операция на Украине — это длительный процесс, но она уже принесла «значимые результаты», в частности, присоединение новых территорий.

Военная операция на Украине — это длительный процесс, но она уже принесла результаты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается длительного процесса [появления] результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Но появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат», — сказал он.

По его словам, самое главное — это люди, проживающие на этих территориях.

«Ну и чего уж там греха таить: Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр I еще боролся за выход к Азовскому морю», — сказал Путин.

Ранее президент не указывал присоединение новых территорий в качестве цели военной операции. Кроме того, глава государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также глава МИД Сергей Лавров неоднократно говорили, что у России нет намерений «оккупировать Украину».

«У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», — указывал Путин в марте. Изначальными целями военной операции были заявлены «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита Донбасса.

«Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, этой нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей», — подчеркнул Путин.

Он также заявил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины может быть только Россия, «которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории после Второй мировой войны получила — по решению Сталина, конечно».

Путин вновь повторил, что военные действия на Украине начались в 2014 году.

«Война-то была начата… не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине, — сказал он. — Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе».

О дополнительной мобилизации

Глава государства также подчеркнул, что разговоры о дополнительной волне мобилизации в России не имеют смысла.

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал Путин.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне военной операции.

«Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только — это 77 тыс. — находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку», — заявил президент.

О дезертирах

Путин в ходе заседания рассказал, что в России нет проблемы с массовым покиданием военнослужащими боевых позиций.

«Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше, — сказал он. — Ничего подобного массового характера у нас нет».

Путин также указал, что нужно работать с людьми и не закрывать глаза на случаи, когда факты дезертирства все же случаются. Он также назвал фейками утверждения о существовании «лагерей» для военных, покинувших боевые позиции.

«У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее. Это все чушь, это фейки, которые не имеют под собой никаких оснований», — заявил Путин.

Российский президент также утверждал, что украинцы расстреливают военных перед строем за уход с боевых позиций.

«Там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук, — заявил Путин. — У нас ничего подобного нет».

О проблемах военнослужащих

Президент призвал постоянно анализировать происходящее в зоне проведения военной операции и иметь обратную связь, поскольку там были и могут быть проблемы.

«Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции — они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно», — сказал Путин.

Он также пообещал как можно быстрее разобраться с проблемами с экипировкой военнослужащих. На такие случаи обратил внимание президента глава СПЧ Валерий Фадеев.

«По поводу проблем с экипировкой — мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся», — заявил он.

Путин также назвал не менее важной темой поддержку семей мобилизованных. «Это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят», — уточнил он.

В СПЧ попросили Путина обратить внимание на проблемы с выплатами военным. «В зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не начислили, кому-то не пришли региональные доплаты. Это немассовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться», — обратил внимание Фадеев.

О ядерном конфликте

На встрече с СПЧ президент согласился, что угроза ядерной войны возрастает.

«Такая угроза нарастает, чего греха таить?» — сказал Путин.

Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая в конце обращения к президенту попросила его дать гарантии того, что Россия не применит ядерное оружие первой.

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил он.

Путин подчеркнул, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность «так называемого ответно-встречного удара», который наносится в ответ на атаку.

Президент акцентировал внимание на том, что, в отличие от США, Россия не размещает свое ядерное оружие на территории других государств. При этом он подчеркнул, что ядерные вооружения у России не просто есть, а находятся «в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны», однако Москва не собирается «размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру».

«Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие», — добавил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Москва ориентируется прежде всего на мирные механизмы, но при необходимости готова защищать себя «всеми имеющимися средствами».