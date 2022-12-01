Военная операция РФ на Украине. День 281-й

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Создание трибунала по Украине, в том числе с участием ООН, для изъятия замороженных активов РФ относится к компетенции стран-членов всемирной организации, заявили в ООН. Европейские страны не должны ожидать приезда большого количества беженцев из Украины предстоящей зимой, несмотря на поврежденные объекты энергетической инфраструктуры, указала первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.