Почти половина россиян планирует сэкономить на праздновании Нового года

Практически половина россиян – 46% — решили сократить расходы на новогодних праздниках. В том числе на новогодние товары, алкоголь и подарки, заказ готовой еды и продукты питания. 54% граждан еще до конца не определились, будут ли они экономить, или не собираются сокращать расходы на праздниках. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«Население сейчас в целом придерживается сберегательной модели поведения. В том числе это коснется и новогодних праздников. 46% опрошенных уже сейчас понимают то, что будут экономить на праздниках. 54% еще до конца не определились в этом вопросе или экономить не собираются. Больше всего экономить будут на сопутствующих новогодних товарах (украшения, праздничная атрибутика, ели). Сократить расходы на это планируют 28% респондентов. Расходы на алкоголь и еду собираются уменьшить 22,5% и 20% опрошенных соответственно. На заказе готовой еды планируют сэкономить 16,5% граждан. На продуктах питания – 7%. Иные статьи трат назвали 6% респондентов», — рассказал гендиректор сервиса Сергей Весовщук.

По данным компании, более половины (51%) опрошенных сообщили, что заранее откладывают деньги на предстоящие во время праздников расходы. 30% такой потребности не испытывают. Остальные 19% указали, что вообще никогда не откладывают заранее деньги на проведение новогодних праздников.

По словам Весовщука, среди респондентов довольно много и тех, кто планирует подрабатывать в праздники.

«44% респондентов планируют взять подработку. Традиционно в период новогодних каникул растет сезонный спрос на ряд профессий. И многие предпочитают потратить свободное время на получение дополнительного дохода», — отметил Весовщук.

48% опрошенных указали, что отдых для них все же будет приоритетом. А 8% сообщили, что специфика их работы сама по себе предполагает труд в праздники.

Опрос был проведен с 23 по 30 ноября 2022 года. В нем приняли участие 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей России.