Франция решила судить Россию на трибунале «за преступления, совершенные на Украине»

Франция объявила о начале работы по созданию трибунала, который будет расследовать действия России на Украине. В Москве заявили, что это не будет иметь правовых последствий, и сочли инициативу «очередным политическим демаршем».

Французский трибунал

МИД Франции заявил на своем сайте, что «борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные на Украине» — «приоритет» для Парижа. В заявлении также сказано, что Франция поддерживает «беспристрастные и независимые» расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям российской агрессии на Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами. Как подчеркнула глава Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен, речь пойдет о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе», — говорится в сообщении.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что для России создание трибунала не понесет «никаких правовых последствий». По мнению сенатора, «о праве в Европе давно забыли».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с агентством назвал создание трибунала «очередным политическим демаршем».

«Я понимаю, что это очередной политический демарш, и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии <…>, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот (на Украине в 2014 году – «Газета.Ru»), когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид — и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв», — возмутился парламентарий.

Он также спросил, куда смотрело руководство Франции, когда ничего не предпринимало, чтобы вынудить Киев выполнять Минские соглашения.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал заявление французского МИД «лицемерием в квадрате». По его мнению, у Парижа «никакого права на создание трибунала нет». Он также предположил, что Франции лучше создать трибунал по колонизации французской стороной стран Африки.

«Если бы во Франции были бы такими уж суперобъективными, то также предложили бы создать трибунал по Ираку, который американцы уничтожили, трибунал по Югославии, которую НАТО бомбило, трибунал по Ливии, которую они тоже уничтожили, и французы прежде всего. Они также могли бы создать трибунал на предмет издевательства Украиной над Крымом и Донбассом», — заявил парламентарий.

Расследование «российской агрессии»

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «должна заплатить за свои ужасные преступления» на Украине.

«Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и судебного преследования преступлений <…> России», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия готова работать с другими странами, чтобы «заручиться максимально широкой международной поддержкой для этого специализированного суда».

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 апреля первой предложила создать специальный международный трибунал по Украине.

«Потрясенная продолжающейся войной на Украине, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все государства-члены и государства-наблюдатели организации безотлагательно создать специальный международный уголовный трибунал, который должен получить мандат на «расследование и судебное преследование преступной агрессии, предположительно совершенной политическим и военным руководством Российской Федерации», — говорилось в заявлении организации.

По мнению ПАСЕ, трибунал должен «обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств и правительств и других государственных должностных лиц».

21 ноября парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, согласно которой странам альянса следует признать, что в России правит «террористический режим». Документ приняли единогласно.

Кроме того, в резолюции отмечалось, что страны Североатлантического альянса намерены создать международный трибунал для расследования «российской агрессии» на Украине. По мнению государств НАТО, так удастся привлечь Россию к ответственности и выплатам ущерба.