Военная операция РФ на Украине. День 280-й

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Используемые украинскими войсками в операциях гражданские спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.

По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.