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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 280-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 280-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля, сообщает РБК. В МИД РФ назвали законными целями гражданские спутники, используемые ВСУ. Рамзан Кадыров раскритиковал слова папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев, назвав его жертвой пропаганды. Reuters пишет, что окопы украинских военных превратились в болота из-за проливных дождей. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:44

❗️Восстановление Украины потребует более $1 трлн, заявил президент страны Владимир Зеленский.

9:36

Резервуары с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области загорелись из-за попадания неустановленного боеприпаса, пишут «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службых.

Газета утверждает, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще два резервуара.

Губернатор региона сообщил о локализации возгорания.

9:29

Совфед подготовил проект обращения, в котором сказано, что он намерен потребовать от Украины немедленно прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС.

9:24

Россия не намерена обсуждать с США Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пока Вашингтон поставляет Украине вооружение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

9:19

Кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне в Ростовской области.

9:15

США намерены сформировать рабочую группу для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в состав группы войдут страны — члены Группы семи и их ближайшие союзники. Участники контактной группы соберутся в декабре в Париже.

9:10

9:05

В Новой Каховке сообщили, что ВСУ выпустили по городу четыре ракеты из РСЗО HIMARS, пишет ТАСС.

8:50

Минобороны показало кадры работы расчетов комплексов РЭБ и РЭР «Леер-3» в зоне военной операции.

8:35

Правительство Украины рассчитывает, что до конца года США осуществят дополнительные поставки средств ПВО Киеву, заявил газете Financial Times руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

8:28

8:23

В России может закрыться каждый второй торговый центр, пишут «Известия».

Из-за высокой закредитованности и снижения доходов половине российских ТЦ грозит банкротство, а на продажу уже выставлено около 200 моллов.

8:19

Используемые украинскими войсками в операциях гражданские спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.

По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.

8:15

Окопы украинских военных превратились в болота из-за проливных дождей, сообщил Reuters.

Как рассказал агентству солдат Вооруженных сил Украины Петр, «сейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза».

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Военнослужащий ВСУ в окопе на линии разграничения в Донецкой области, 2022 год

Oleksandr Klymenko/Reuters
8:10

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова папы римского Франциска о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине.

По словам Кадырова, понтифик высказал такое мнение под влиянием иностранных СМИ.

«Каждый мусульманин знает, что врага, ... совершившего покаяние необходимо и вовсе простить. Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — заявил Кадыров.

8:06

РИА Новости со ссылкой на командира одного из артподразделений сообщило, что экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» на запорожском направлении уничтожил наблюдательный пункт украинских военных. Агентство написало об уничтожении техники и более 100 украинских военных.

8:03

Доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля, пишет РБК.

Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники «очень активно перекладываются», констатировал директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

Он уточнил, что доля рубля увеличилась до 94%, еще 5% приходится на юань

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 280-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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