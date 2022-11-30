Военная операция РФ на Украине. День 280-й

Резервуары с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области загорелись из-за попадания неустановленного боеприпаса, пишут «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службых.
Газета утверждает, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще два резервуара.
Губернатор региона сообщил о локализации возгорания.
Совфед подготовил проект обращения, в котором сказано, что он намерен потребовать от Украины немедленно прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС.
Россия не намерена обсуждать с США Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пока Вашингтон поставляет Украине вооружение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США намерены сформировать рабочую группу для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщила газета The New York Times.
По ее сведениям, в состав группы войдут страны — члены Группы семи и их ближайшие союзники. Участники контактной группы соберутся в декабре в Париже.
В Новой Каховке сообщили, что ВСУ выпустили по городу четыре ракеты из РСЗО HIMARS, пишет ТАСС.
Минобороны показало кадры работы расчетов комплексов РЭБ и РЭР «Леер-3» в зоне военной операции.
Правительство Украины рассчитывает, что до конца года США осуществят дополнительные поставки средств ПВО Киеву, заявил газете Financial Times руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
В России может закрыться каждый второй торговый центр, пишут «Известия».
Из-за высокой закредитованности и снижения доходов половине российских ТЦ грозит банкротство, а на продажу уже выставлено около 200 моллов.
Используемые украинскими войсками в операциях гражданские спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.
По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.
Окопы украинских военных превратились в болота из-за проливных дождей, сообщил Reuters.
Как рассказал агентству солдат Вооруженных сил Украины Петр, «сейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза».
Военнослужащий ВСУ в окопе на линии разграничения в Донецкой области, 2022 годOleksandr Klymenko/Reuters
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова папы римского Франциска о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине.
По словам Кадырова, понтифик высказал такое мнение под влиянием иностранных СМИ.
«Каждый мусульманин знает, что врага, ... совершившего покаяние необходимо и вовсе простить. Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — заявил Кадыров.
РИА Новости со ссылкой на командира одного из артподразделений сообщило, что экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» на запорожском направлении уничтожил наблюдательный пункт украинских военных. Агентство написало об уничтожении техники и более 100 украинских военных.
Доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля, пишет РБК.
Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники «очень активно перекладываются», констатировал директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.
Он уточнил, что доля рубля увеличилась до 94%, еще 5% приходится на юань