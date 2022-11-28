Песков опроверг слухи о выводе войск из Энергодара и с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Россия намерена вывести войска из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции. Он также прокомментировал обращение фракции «Яблоко» из заксобрания Карелии к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видел петицию инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников с призывом завершить военную спецоперацию. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Контроль над Запорожской АЭС

Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что Россия не намерена оставлять Энергодар и Запорожскую АЭС.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС.

Утром в понедельник российская администрация Энергодара опровергла эту информацию в своем Telegram-канале.

«Вопреки фейкам украинских СМИ, Запорожская АЭС остается под контролем России <...> В качестве доказательства стоит отметить, что 25 ноября руководство Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В администрации рассказали со ссылкой на слова источника в Росэнергоатоме, что в зимнее время было решено, «несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала», «приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС». В ведомстве пояснили, что это необходимо, чтобы сохранить резерв энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Кроме того, «в плановом порядке» идет перевод персонала из-под украинской юрисдикции под контроль АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС», отметили в администрации Энергодара.

«Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. Персонал получает зарплатные карты Промсвязьбанка и соответственно зарплату, которая выше, чем в их предыдущих договорах с НАЭК. При этом жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют паспорта гражданства РФ», — подчеркнули власти города.

Указ о завершении мобилизации

Песков сообщил журналистам, что пока не видел запрос фракции «Яблоко» из заксобрания Карелии с просьбой к Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации.

Ранее депутаты заксобрания Карелии направили президенту запрос, в котором отметили, что, хотя президент и другие официальные лица заявили об окончании частичной мобилизации, никакого нормативного акта в связи с этим издано не было.

«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», — заявил Песков.

Он отметил, что вопросы, касающиеся содержания некоторых пунктов указа о частичной мобилизации, стоит переадресовать министерству обороны России.

«Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе — это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там», — пояснил представитель Кремля.

Петиция матерей мобилизованных

На брифинге Песков отказался прокомментировать призыв матерей мобилизованных и солдат-срочников прекратить военную спецоперацию на Украине и вывести войска.

Накануне на сайте change.org было опубликовано совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения «Феминистское антивоенное сопротивление», в котором они призвали вывести войска с территории Украины и вернуть всех военнослужащих домой. На данным момент петицию подписали около шести тысяч человек.

«Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Посредничество Ватикана

Песков сообщил, что в Кремле приветствуют готовность Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта. Но, по его мнению, для Украины такие площадки сейчас не востребованы.

В конце октября источник в Ватикане заявил РИА Новости, что Римско-католическая церковь готова сделать все возможное для достижения мира на Украине. Позже глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер объявил, что Святой престол готов предоставить площадку для переговоров России и Украины.

Пресс-секретарь президента России заявил, что между Москвой, Ватиканом и Киевом на данный момент нет никаких контактов по этому вопросу.

«Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности представить свою площадку. И, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», — полагает Песков.