«Значительные разрушения». В Кривом Роге надолго встали поезда

В Криворожском районе на Украине остановили ж/д движение, сообщил 27 ноября глава местной администрации Евгений Ситниченко. По его словам, «было два попадания ракетами», которые привели к значительным разрушениям железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет, а восстановление займет длительное время, рассказал он. В воскресенье утром в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Железнодорожное движение остановлено в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил глава местной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются.

Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», — цитирует его издание Klymenko Time.

Ситниченко добавил, что пострадавших нет. «Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа», — рассказал он.

Сегодня утром в четырех областях Украины, в том числе в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге.

«В Кривом Роге слышны взрывы», — передает Telegram-канал издания «Страна».

Кроме того, сирены сработали в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет ТАСС.

О чем сообщили в Минобороны РФ

В сводке министерства обороны России от 27 ноября в частности говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии «по районам сосредоточения живой силы ВСУ» предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР.

«Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два пикапа», — проинформировали в ведомстве.

Из брифинга МО РФ также следует, что на Красно-Лиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР «сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка».

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники», — отчитались в Минобороны.

На Донецком направлении «в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ» в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. «Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», — отмечается в сводке.

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства», — рассказали в МО РФ.

Кроме того, в районе населенного пункта Разумовка Запорожской области, по данным российского ведомства, уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье». Кривой Рог в сегодняшней сводке не упоминается.

Родной город Зеленского

Отметим, что Кривой Рог — родной город действующего президента Украины. Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в еврейской семье.

Его дед — Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году, был участником Великой Отечественной войны — командиром минометного взвода, затем командиром стрелковой роты 174-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году был награжден двумя орденами Красной Звезды, войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

Прадед Владимира Зеленского и три брата его деда Семена были убиты во время Холокоста.

В детстве нынешний украинский лидер прожил с родителями 4 года в Монголии, где работал его отец Александр Зеленский. Окончил там первый класс, после чего вместе с матерью вернулся в Кривой Рог. Учился в школе №95 с углубленным изучением английского языка, которую окончил в 1995 году.

В школьные годы Зеленский мечтал стать дипломатом и даже готовился поступать в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, который окончил в 2000 году. По полученной специальности, однако, никогда не работал.