«Ничто не может заменить сына». Как прошла встреча Путина с матерями мобилизованных

Российский президент Владимир Путин накануне Дня матери провел обещанную встречу с родственниками участников спецоперации на Украине, в ней приняли участие 17 матерей из разных регионов РФ. На встрече были и те, чьи дети погибли или были тяжело ранены в ходе боев. По словам президента, он организовал мероприятие, потому что хотел бы узнать информацию «из первых уст» и «по максимуму использовать ее в реальной жизни». Политик призвал «не верить фейкам» о спецоперации и рассказал, что иногда лично звонит военнослужащим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин встретился в Ново-Огарёве с матерями участников спецоперации на Украине — мобилизованных, служащих по контракту, добровольцев и кадровых военнослужащих. Мероприятие приурочили ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этом году — 27 ноября.

Во встрече приняли участие 17 женщин, среди них были и те, чьи сыновья погибли или были тяжело ранены в боях.

В своем вступительном слове президент объяснил, что встречу необходимо было провести, поскольку он хотел бы узнать информацию «из первых уст», «услышать оценку».

«Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», — отметил он.

Политик также призвал женщин не доверять информации, распространяемой в интернете, так как там много «фейков и информационных атак». «Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять <...> Информация — это тоже оружие борьбы, и информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы», — пояснил Путин.

Глава государства рассказал, что напрямую общался с некоторыми участниками спецоперации, с теми, кто «даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу».

«Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», — цитирует его слова сайт Кремля.

Президент добавил, что для матерей, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери «связан с чувством тревоги и заботы», а тем, кто потерял сына, сегодня не поворачивается язык говорить «формальных, стандартных вещей».

«Хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала», — сказал он.

После вступительной речи президента трансляцию встречи прервали, дальше беседа проводилась уже без камер. Позже появились короткие видеофрагменты с мероприятия.

«РФ воюет не с жителями Украины»

В ходе беседы Путин отметил, что Россия воюет не с жителями Украины, а с теми, кто «использует их как пушечное мясо». «В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», — сказал он.

Президент подчеркнул, что участники СВО не делятся на группы по национальности, а помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь. «Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные касты. Национальности все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь, вот что очень важно. И они очень достойно несут эту службу», — заявил политик.

Россия «ощущает, что делает правое дело», защищая Донбасс, заключил он, добавив, что «воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше». «Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей», — предположил Путин.

Одна из матерей рассказала, что трое из четверых ее сыновей уже участвуют в СВО.

«Я с ужасом думаю: сейчас младшему 17, исполнится 18 и этот пойдет», — поделилась женщина.

«Не надо, не надо. Хватит. <...> Ну, мне кажется одному из сыновей тоже пора вернуться, они уже повоевали» — ответил Путин.

Путин указал, что Россия — уникальная цивилизация, где уже тысячу лет рядом живут люди разных национальностей, этносов и религий. Закончил встречу глава государства философски: «Важно то, что все мы смертные, когда-нибудь мы из этого мира уйдем, вопрос в том, как мы жили».

Кто участницы

Как сообщает РИА Новости, участницы встречи приехали из различных российских регионов, в том числе Чечни, Дагестана, Якутии, Белгородской области и Подмосковья. Вот их неполный список:

— Жарадат Агуева, домохозяйка из Чечни, в зоне боевых действий находятся ее сыновья Исмаил Агуев (командир батальона «Запад-Ахмат») и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД);

— Галия Суховская, налоговый инспектор из Рязани, ее сын Семен Суховский погиб 4 марта в Буче, награжден орденом Мужества посмертно;

— Елена Алексеева, домохозяйка из Старого Оскола. Ее сын Евгений был мобилизован в сентябре, получил тяжелое ранение и сейчас находится в ростовском госпитале;

— Суна Набиева, пенсионерка из Каспийска. Ее сыну Энверу Набиеву недавно присвоили звание «Герой России», он танкист, был ранен уже дважды, сейчас снова в строю;

— Марина Бахилина, наставник центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот «Берегиня» из Магана в Якутии. Ее сын Сергей был тяжело ранен, сейчас работает инструктором в 83-й бригаде ВДВ в Приморском крае, другой сын Алексей служит в расчете ПТУР в 11-й бригаде ВДВ в Бурятии;

— Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член СПЧ при президенте. Ее сын Егор Машинков прошел подготовку в Нижегородской области и в Белоруссии, а сейчас находится на обследовании в госпитале Наро-Фоминска перед отправкой на фронт;

— Ольга Бельцева, депутат МО Отрадное. Ее сын Сергей Архипов служит по контракту в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ, награжден орденом Мужества.

По информации ряда Telegram-каналов, на встречу с Путиным также приехали член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Тывы Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина (известна по фильмам «Путь» и «Воскресение»).

Подготовка встречи

Путин впервые пообещал встретиться с родственниками мобилизованных, чтобы услышать «обратную связь», в начале ноября. Позже в Кремле сообщили о готовящейся встрече Путина с семьями мобилизованных.

Анонсируя сегодняшнюю встречу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин и матери военных проведут «свободную беседу». После начала встречи будет опубликовано вступительное обращение президента, а уже после ее завершения может появиться расшифровка всего мероприятия. «Все будет зависеть от разговора, захотят ли матери этого или не захотят. Исходя из этого, примем решение», — отмечал Песков.

По данным на 18:50 мск на сайте Кремля опубликовано только вступительное слово президента.