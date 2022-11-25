Военная операция РФ на Украине. День 275-й

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский не против рассмотреть невоенный путь возвращения Крымского полуострова, пишет FT.

При этом, если вариант не предусматривает, что военные России покинут Крым, то «не нужно тратить время», заявил политик.

Он также считает, что российская сторона якобы не готова проводить переговоры, так как атакует объекты инфраструктуры Украины.

Вместе с тем несколько дней назад глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму.