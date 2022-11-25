«США наживаются на войне»: в Европе зреет недовольство главным союзником, пишет Politico

Европейские политики считают, что США поступают «не по-дружески», завышая цены на газ и принимая закон для снижения инфляции, который негативно сказывается на экономике стран Европы, пишет издание Politico. Кроме того, в Брюсселе обратили внимание на заработки оборонной промышленности США, которые растут из-за спроса на оружие на фоне кризиса на Украине.

Европейские политики все больше недовольны действиями Вашингтона, который зарабатывает на украинском конфликте и дефиците энергоресурсов в странах ЕС, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, – это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», – сказал изданию один из высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

Отмечается, что европейские политики «в ярости от администрации Джо Байдена и теперь обвиняют американцев в том, что они наживаются на войне, в то время как страдают страны ЕС».

По словам одного из собеседников Politico, «Америка должна понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС».

Снижение инфляции в США вызывает проблемы в ЕС

Еще одной причиной нарастающей напряженности стали экологические субсидии в США, которые, по мнению Брюсселя, угрожают разрушить европейскую промышленность.

Речь идет об антиинфляционном законе IRA, который американский президент Джо Байден принял в середине августа. В Европе уверены, что ряд пунктов закона противоречат нормам Всемирной торговой организации.

Ранее Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕК направила США письмо, где указаны девять проблем.

«Либо они (США) изменят эти пункты, либо нам придется поднять этот вопрос на уровне ВТО, и мы рассмотрим ответные меры», – предупредил Бретон.

Он подчеркнул, что выделение $370 млрд на возвращение производства в США и создание рабочих мест (в рамках акта) «нарушает правила честной конкуренции». Кроме того, закон предусматривает и расширение налоговых субсидий. Они действуют на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.

Politico отмечает, что на фоне поддержки Вашингтоном «зеленых» отраслей промышленности предприятия переезжают из Европы в США. «Буквально на этой неделе многонациональная химическая компания Solvay объявила, что предпочитает США Европе для новых инвестиций, что стало последним из серии аналогичных заявлений ключевых промышленных гигантов ЕС», – говорится в материале.

«Закон о снижении инфляции изменил все. Вашингтон все еще наш союзник или нет?» – задался вопросом один из дипломатов ЕС.

Politico добавляет, что из-за конфликта на Украине у ЕС появились и другие проблемы. Так, европейская экономика идет «к рецессии, наблюдается резкий рост инфляции и разрушительное сокращение поставок энергоресурсов». Это грозит европейцам отключением электричества и нормированием электроэнергии этой зимой.

США наживаются на Европе

Чтобы снизить свою зависимость от российского газа, Европа переходит на СПГ из США. Но топливо оказывается слишком дорогим. Politico пишет, что «цена, которую платят европейцы, почти в четыре раза выше, чем стоимость топлива в Америке».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США поступают «не по-дружески», а «министр экономики Германии призвал Вашингтон проявить больше «солидарности» и помочь снизить затраты на энергию», говорится в материале издания.

При этом европейские министры и дипломаты разочарованы тем, что Вашингтон не обращает внимания на то, как внутренняя экономическая политика США влияет на ЕС.

Politico отмечает, что когда лидеры ЕС обсуждали с Байденом высокие цены на американский газ, казалось, что президент США не знал об этом.

«Европейцы явно разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», – цитирует издание Дэвида Клейманна из аналитического центра Брейгеля.

Американский чиновник в разговоре с Politico пояснил, что установление цен на газ для Европы – это решения частного рынка, а не результат какой-либо политики или действий правительства США. Он утверждает, что «разница между экспортными и импортными ценами в большинстве случаев достается не американским экспортерам СПГ, а компаниям, перепродающим газ внутри ЕС».

Помимо цен на газ, европейских политиков волнуют также вопросы оборонного сектора США. Отмечается, что нехватка вооружений у армий стран Европы из-за оказания военной помощи Украине вынуждает ЕС обращаться к американским поставщикам.

Один из высокопоставленных чиновников из Брюсселя сказал изданию, что пополнение запасов некоторых видов вооружения может занять «годы», из-за чего ЕС опасается, что оборонная промышленность США «может получить еще больше прибыли от войны».

Тем временем Пентагон создает дорожную карту, чтобы ускорить продажу оружия союзникам.

Как заявил Тонино Пикула, ведущий представитель Европейского парламента по трансатлантическим отношениям, «США следуют внутренней политике, которая, к сожалению, носит протекционистский характер и дискриминирует союзников США». А спор – это именно то, чего, по мнению опрошенных Politico дипломатов, «хотел бы» российский президент Владимир Путин.