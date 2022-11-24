Военная операция РФ на Украине. День 274-й

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«Заявления МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС не приводят ни к каким реальным результатам», — утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого цитирует ТАСС.

Международные организации в случае получения управления ЗАЭС могут передать его украинским властям, считает он. Потеря Россией контроля над ЗАЭС поставит под угрозу безопасность Мелитополя и левобережной части Херсонской области, указал Рогов.