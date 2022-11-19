«Пап, я хочу посмотреть на ракету». Зачем Ким Чен Ын привел на учения дочь, жену и сестру

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые появилась на публике во время демонстрации новой межконтинентальной ракеты. По данным южнокорейских журналистов, девочку зовут Ким Чжу Э, ей девять лет. Вместе с ними на учениях присутствовали и другие члены семьи — жена и сестра Ким Чен Ына. Кореист Андрей Ланьков предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что Высший руководитель КНДР привел дочь на испытания ракеты, потому что «ей было интересно».

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь, сообщает Yonhap News. Политик вместе с дочерью, супругой Ри Соль Чжу и сестрой Ким Ё Чжон провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Госагентство отметило, что Ким Чен Ын прибыл на место испытания стратегического оружия «вместе со своей любимой дочерью и супругой, чтобы лично руководить процессом».

На четырех фотографиях, сделанных агентством, запечатлена девочка школьного возраста, держащая Ким Чен Ына за руку, пока они вместе обходят новую военную технику. Имя школьницы не указывается, на фотографиях государственного СМИ она появилась впервые. Ее имя называют южнокорейские СМИ — это девятилетняя Ким Чжу Э.

«Это свидетельствует об уверенности в семейной линии и успешности испытания ракеты, а также подчеркивает значение обеспечения национальной безопасности», — считает глава Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Су Ким, эксперт аналитического центра Rand Corpоration, ранее работавший в Центральном разведывательном управлении, предполагает, что Ким Чен Ын, возможно, хотел показать публике, что четвертое поколение его семьи, которая правит страной с момента ее основания, не только существует, но и «имеет многообещающие перспективы».

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Северная Корея никогда не подтверждала существование детей Ким Чен Ына. Согласно данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын женился в 2009 году, дети у пары родились в 2010, 2013 и 2017 годах.

Американский баскетболист Деннис Родман, посетивший Северную Корею в 2013 году, рассказывал о «маленькой дочери» Ким Чен Ына, которую зовут Чжу Э. «Я держал их ребенка Чжу Э и разговаривал с госпожой Ри»,— рассказал спортсмен журналистам CNN после поездки.

«Он образцовый семьянин»

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что Ким Чен Ын, придя к власти, буквально через несколько месяцев представил публике свою жену.

«Возможно, большую роль играет то обстоятельство, что он провел свои подростковые годы в Европе и видел, как там относятся к королевским семьям. Как известно, королевская семья в большинстве стран мира живет на виду у всей публики, это такое шоу для народа, которое никому не мешает и отчасти развлекает людей, а отчасти укрепляет в чувстве гордости за свою страну», — объяснил эксперт.

По мнению Ланькова, супруги живут в «редкой любви и согласии», а Ким очень хорошо относится к своим детям и является «образцовым семьянином».

«В определенной степени он противопоставляет себя своему отцу, который был страшным бабником, хотя тоже по-своему неплохим отцом. Он не бросал своих многочисленных детей от многочисленных связей, но при этом их воспитанием особо не занимался. А Ким Чен Ын занимается», — рассказал специалист.

Эксперт обратил внимание, что Ким Чен Ын разорвал старые традиции, которых придерживались его отец и дед. По его словам, потребовалось 15 лет, чтобы северокорейская печать «мимоходом упомянула», что у Ким Ир Сена есть жена.

По мнению кореиста, дочери главы КНДР было интересно наблюдать пуск ракеты. «Дети же любят самолеты, ракеты, паровозы. Почему не показать? Кроме того, она же в конце концов принцесса. Почему бы принцессе не посмотреть на рыцарский турнир?» — предположил он.

Ланьков также не исключил вероятность того, что Ким Чен Ын может передать бразды правления демократической республикой не сыну, а дочери.

«Он на удивление свободен от патриархальных предрассудков, столь характерных для его предков. Тем не менее слишком глубоких выводов из факта появления девочки на запуске я бы делать не стал. Принцев и принцесс в семье Ким много», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, до момента передачи власти остаются не годы, а десятилетия, а в семье Ким могут появиться еще дети.

«Я думаю, что ему захотелось просто похвастаться. На прошлые запуски он брал жену. Я даже не исключаю, что дочка ему сказала: «Пап, а я хочу посмотреть, как ракета полетит». Любимая дочь попросит — почему бы не показать», — заключил Ланьков.

Возможная наследница

Семейная династия Ким правила Северной Кореей на протяжении трех поколений с момента основания республики после Второй мировой войны, когда Советский Союз и США разделили контроль над Корейским полуостровом.

Ким Чен Ын пришел к власти после смерти своего отца в 2011 году. Спустя два года он казнил своего дядю Чан Сон Тхэка — за госизмену.

По мнению аналитиков Bloomberg, из всех членов семьи, которые в конечном итоге могут унаследовать власть, сестра Ким Чен Ына представляется наиболее вероятным претендентом.

Ким Ё Чжон провела почти десятилетие в государственном аппарате, была рядом со своим братом на саммитах с экс-президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также представляла Северную Корею на зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Судьба Северной Кореи начинается и заканчивается семьей Ким», — считает Су Ким, аналитик Rand Corpоration.

Тем не менее некоторые политологи считают маловероятным наследование поста Ким Чен Ына женщиной. «Не только руководство с преобладанием мужчин, но и обычные люди будут сопротивляться женщине-лидеру», — полагает Ю Хо Ёль, который преподает северокорейские исследования в Корейском университете.

Пуск ракеты

Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету «Хвасон-17» 18 ноября. Запуском руководил Ким Чен Ын.

«МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота — 6040,9 км», — говорится в материале ЦТАК.

По оценкам Минобороны Японии, при пуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Ракету запустили на следующий день после заявления министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Тогда Пхеньян пообещал прямо пропорционально ответить на укрепление американского сдерживания, о котором лидеры Республики Корея, США и Японии договорились во время трехстороннего саммита в Камбодже.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын торжественно заявил, что если враги будут продолжать угрожать нам, слишком часто ввозя ядерные ударные средства, то наша партия и правительство будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство — лобовым противоборством», — пишет госагентство ЦТАК.

Пуск ракеты КНДР 18 ноября стал 34-м с начала года и вторым за два дня. Днем ранее Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.