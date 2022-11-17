Власти ЕС пообещали заплатить за ущерб от санкций против России. Хватит ли им денег?

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане, 17 ноября 2022 года

Жозеп Боррель, главный европейский дипломат, 17 ноября посетил Казахстан, где заявил, что ЕС будет компенсировать третьим странам ущерб от наложенных на Россию санкций. Он не назвал конкретных сроков и сумм. По оценкам аналитиков, торговые партнеры России за пределами ЕС уже теряют от санкций миллиарды евро. «Газета.Ru» разбиралась, кто страдает от ограничений сильнее и хватит ли у Европы денег на компенсации.

Пообещали за все заплатить

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утром 17 ноября в ходе официального визита в Казахстан пообещал компенсировать потенциальный ущерб, которые могут понести третьи страны от действий санкций, наложенных Евросоюзом на Россию.

«Они (санкции — «Газета.Ru») не направлены на экономику третьих стран. Если есть какой-то сопутствующий ущерб, мы будем его восстанавливать», — заявил Боррель, отвечая на вопрос «Интерфакса» о гарантиях того, что антироссийские санкции не затронут экономику Казахстана.

Боррель подчеркнул, что введенные против Москвы ограничения не направлены на сельскохозяйственную и продовольственную отрасли. «Так что любое утверждение о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие по всему миру, не соответствует действительности», — добавил Боррель. При этом дипломат не уточнил, о каких именно странах идет речь и могут ли рассчитывать на компенсации сами государства-члены ЕС.

Между тем, европейские политики уже признают: «томагавк санкций» во многом обернулся для Европы «бумерангом». Небывалая за многие десятилетия инфляция, попытки отказаться от российских энергоносителей (именно попытки, поскольку даже традиционно воинственная Польша запланировала покупку у Москвы нескольких миллионов тонн нефти в 2023 году), углубившийся политический кризис, который привел к смене правительств в Великобритании, Италии, Болгарии, Эстонии — все это приводит к убыткам на десятки, если не сотни миллиардов евро.

Как страдает Казахстан

Летом Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что из-за антироссийских санкций местные экспортеры недополучат $300 млн от продажи в Европу угля в 2022 году.

В апреле общий ущерб экономике Казахстана от мировых ограничений против РФ местный Минфин оценивал примерно в $660 млн. Новых официальных оценок еще не было, но казахстанские независимые аналитики осенью сообщили, что к концу 2022-го сумма ущерба может вырасти минимум втрое — то есть до $2 млрд.

В августе 2022 года казахстанский аналитический центр Jusan назвал основные риски для страны от экономических санкций против России. По мнению авторов исследования, страны, чья экономика тесно связана с российской, тоже попадают под удар.

Главной угрозой в исследовании названо ускорение инфляции. Казахстан на 40% зависит от российского импорта, а в некоторых отраслях эта зависимость повышается до 80%. После введения санкций против РФ Москва для сдерживания цен у себя ограничила экспорт многих товаров, в том числе и в страны ЕАЭС. Из-за этого инфляция в Казахстане вместо привычных 4-6% уже в июле достигла 15% в годовом выражении. А цены на продукты выросли на все 20%.

Вторым риском называется валютная уязвимость. Из-за чрезмерного укрепления рубля к доллару произошло существенное подорожание критически важной для Астаны российской продукции (Россия — один из крупнейших торговых партнеров Казахстана, товарооборот между странами оценивается почти в $25 млрд).

Также аналитики опасаются, что казахский рынок захватят более дешевые российские товары. Авторы исследования отмечают: из-за санкций компании из РФ лишились многих внешних рынков, которые будут стараться компенсировать за счет Казахстана. И местные компании могут не выдержать конкуренции с демпингующими российскими поставщиками.

83% казахстанцев в майском опросе признались, что заметили рост цен на продукты после введения санкций против России. Больше половины респондентов посчитали, что наложенные на соседа ограничения оказывают очень сильное негативное влияние на экономику Казахстана.

Что в других странах

В Турции после введения новых антироссийских санкций в 2022 году не давали официальных оценок потенциального ущерба для страны. Но В 2015 году, когда пошла первая санкционная волна Запада против Москвы, в турецком парламенте заявляли о потерях $20 млрд в год (или 3% ВВП). Очевидно, что сейчас можно говорить о сопоставимых цифрах.

В Сеуле еще в марте признавали, что новые санкции против РФ негативно отразятся на южнокорейском технологическом экспорте, малом бизнесе и других отраслях. Конкретных цифр при этом не называлось.

Торгово-промышленная палата немецкого Дюссельдорфа еще по итогам 2020 года констатировала, что антироссийские санкции обходятся ЕС в €21 млрд в год, а экономика Германии страдает почти на €5,5 млрд ежегодно. Оценок урона от санкционных пакетов, введенных в 2022-м, пока нет. Но понятно, что сумма ущерба вырастет — ведь только энергоносители на территории Евросоюза подорожали с весны на 40%.

Проект бюджета Евросоюза на 2023 год предусматривает совокупные расходы в €185,5 млрд. Если верить Боррелю, то €20-25 млрд надо будет тратить на компенсацию последствий антироссийских санкций только Казахстану и Турции. А ведь есть еще десятки других стран, которые пострадали от западных ограничений, наложенных на РФ. Как ЕС будет справляться с подобными затратами, главный евродипломат не рассказал.