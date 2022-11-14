«Россияне спрашивают — что случилось?» Лавров сделал селфи из отеля на Бали

Иностранные СМИ днем 14 ноября сообщили, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров госпитализирован на индонезийском острове Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Но в самом МИДе информацию уже опровергли — Захарова выложила видео с Лавровым, а агентство ТАСС — его селфи. «Газета.Ru» собрала все, что известно о госпитализации главного российского дипломата.

Первым из иностранных изданий, сообщивших о госпитализации Сергея Лаврова сообщило Associated Press. По данным агентства, министр почувствовал себя плохо сразу после прилета на Бали.

Три индонезийских чиновника, пожелавшие остаться анонимными, рассказали AP, что глава российского МИДа проходит лечение на острове. Еще два источника заявили, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Якобы его доставили в больницу Сангла, расположенную в столице Бали Денпасаре. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, также сообщило, что госпитализация министра связана с сердцем.

Позже Reuters со ссылкой на губернатора Бали Я Вайана Костера опубликовало данные, что Лавров находится в добром здравии, а в больнице он был на обследовании. Позже российское агентство ТАСС со ссылкой на Лаврова написало, что глава МИД находится в отеле и сейчас готовится к участию в саммите.

Спустя несколько минут после самых первых сообщений о госпитализации Лаврова эту информацию опровергла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала она в Telegram.

Через 12 минут после этого сообщения Захарова опубликовала видео, на котором Сергей Лавров сидит в майке и шортах за столом в отеле на Бали и просматривает документы. Между Захаровой за кадром и министром происходит следующий диалог.

— Захарова: «Сергей Викторович, бога ради извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы.»

— Лавров: «Ну и про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике.»

— З: «Что бы вы хотели передать тем западным журналистам? Это в основном западные журналисты пишут, что Лавров госпитализирован. Мы, кстати, получаем огромное количество сообщений от российских граждан с вопросами «что случилось?»

— Л: «Ну западным журналистам [желаю] быть все-таки почестнее, чем они есть. Писать правду почаще. И не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность нашей внешней политики, которую определяет президент. А мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях.»

— З: «Но завтра-то у нас «двадцатка», к ней готовитесь, как я понимаю?»

— Л: «Ну, естественно. Завтра несколько выступлений, и завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры. Вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию.»

— З: «Спасибо вам большое.»

— Л: «Всем огромный привет!»

В социальных сетях обратили внимание на футболку Лаврова с принтом и именем американского темнокожего художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии. Считается, что Баския был гомосексуалом и умер в 27 лет от передозировки героином. Также он был бойфрендом Мадонны, считался учеником основоположника поп-арта Энди Уорхолла. По мнению авторов Telegram-канала «Героиня Татлера», футболку с именем Баскии Лаврову подарила его дочь Екатерина, увлекающаяся современным искусством.

Сергей Лавров прибыл на Бали 14 ноября в качестве главы российской делегации на саммите G20. РИА Новости публиковали видео, на котором министр спускается с трапа самолета на взлетное поле, где его встречает почетный караул и девушки в национальных индонезийских нарядах.