Взятка, мятеж и дискредитация: за что Путин предложил лишать приобретенного гражданства

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии, участие в нежелательной иностранной или международной НКО, призывы к действиям против территориальной целостности РФ. Поправка поступила в Госдуму к принятому 5 апреля в первом чтении законопроекту о гражданстве.

В Госдуму поступила поправка президента России Владимира Путина, по которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или за другие действия, «создающие угрозу безопасности РФ». Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Гражданство Российской Федерации прекращается … если гражданин, приобретший гражданство РФ <…> совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ. Также предлагается внести поправку отдельной статьей в законопроект.

Новый повод лишить гражданства

Поправки президента несут ужесточающие дополнения к законопроекту. Предлагается лишать гражданства по данным статьям Уголовного кодекса:

— Статья 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»;

— Статья 279 «Вооруженный мятеж»;

— Статья 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»;

— Статья 284.1 «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»;

— Статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий;

— Статья 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях»;

— Статья 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

— Статья 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

В 24-й статье законопроекта также указывается, что приобретенного гражданства РФ могут лишить за преступления террористической направленности («Терроризм» — ст. 205, «Захват заложника» — ст. 206, «Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем» — ст. 208, «Бандитизм» — ст. 209, «Организация преступного сообщества или участие в нем» — ст. 210, «Угон судна воздушного, водного транспорта или железнодорожного подвижного состава с целью совершения теракта» — ст. 211, «Массовые беспорядки» — ст. 212).

Также лишить гражданства могут за преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (статьи 228, 229, 230 Уголовного кодекса), государственную измену и разглашение гостайны (статьи 275, 283 УК РФ), шпионаж (276 УК РФ), диверсию (281 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (282 УК РФ), а также за подделку документов (327 УК РФ).

Кроме того, лишать гражданства предлагается за получение и дачу взятки (290 УК РФ), вымогательство (163 УК РФ), разбой (162 УК РФ), грабеж (161 УК РФ), незаконное приобретение, ношение, передачу и сбыт оружия (222 УК РФ), а также истязания (117 УК РФ), хулиганство (213 УК РФ) и вандализм (214 УК РФ).

Дополнительные условия

В поправке уточняется, что участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, могут подать заявление о гражданстве только в регионе их проживания или регионе, выбранном для переселения.

«Заявление по вопросам гражданства РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающими в РФ, имеющими статус участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной Госпрограммы, подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта РФ, избранного для переселения», — сказано в документе.

Отмечается, что дети от 14 до 18 лет смогут получить российское гражданство без нотариального заверения подписи.

Кроме того, россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны подать уведомление об этом не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию.

Дополнения Минтруда

11 ноября пресс-служба Минтруда сообщила, что ведомство хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в том числе войдут оператор беспилотников и крановщик. Согласно сообщению, перечень регулярно меняется с учетом перспективных потребностей рынка труда.

Также в перечень войдут сверловщик, администратор вычислительной сети, разработчик web- и мультимедийных приложений и другие. Группы профессий «корреспондент средств массовой информации» и «редактор средств массовой информации» предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.

В ведомстве добавили, что, по данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке, составило 1 036 человек.

Суть законопроекта «О гражданстве РФ»

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства.

Согласно документу, российское гражданство может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации.

«Такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства РФ, к жизни в российском обществе», — отмечают авторы документа.

Снижение числа требований для приобретения гражданства касается бывших соотечественников — граждан СССР и их детей, участвующих в соответствующей государственной программе, а также лиц, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ. Эти лица получают право на гражданство без прохождения процедуры признания их носителями русского языка. Также гражданами РФ могут быть признаны лица, родившиеся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

Согласно законопроекту, наличие у этих людей иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их российскими гражданами.