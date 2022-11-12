«Запад атакует ее почти без ограничений»: Эрдоган назвал Россию «не обычным государством»

Запад нападает на Россию «почти без ограничений», считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В разговоре с представителями СМИ он также затронул отказ российского коллеги от участия в саммите G20 и продление зерновой сделки.

Россия — «сильное государство», которое оказывает «сопротивление Западу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ на борту своего самолета, возвращаясь из Узбекистана.

«Россия не обычное государство, сильное государство. Конечно, Запад, особенно США, атакует Россию почти без ограничений. Против всего этого, конечно, Россия оказывает сопротивление», – сказал он журналистам.

Саммит G20

Он также отреагировал на решение президента России Владимира Путина не ехать в Индонезию на саммит «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября. Эрдоган заявил, что говорил российскому коллеге, что было бы «правильным» приехать на Бали для встречи с другими лидерами.

При этом он не стал оценивать решение Путина отказаться от прямого участия в переговорах G20. «Давать оценку по этому поводу было бы неуважительно и к себе самому, и по отношению к его команде», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин самостоятельно принял решение об отказе от поездки в Индонезию. Видеообращение к странам-участницам, как и онлайн-присутствие президента на саммите, не запланировано.

На переговоры отправится российская делегация, во главе которой будет министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что ЕС и Великобритания намерены бойкотировать выступление представителей России и призвать союзников не проводить переговоры с Лавровым.

Переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган сообщил, что планирует связаться с Путиным до начала саммита G20 и обсудить конфликт на Украине.

«В эти два-три дня [до начала саммита], если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию. — «Газета.Ru»), то есть диалог, в мир», – отметил президент Турции. Эрдоган отметил, что хочет на эту тему поговорить и с украинским президентом Владимиром Зеленским — «узнать его мнение».

Зерновая сделка

На борту самолета журналисты также узнали у Эрдогана, как обстоят дела с продлением зерновой сделки, благодаря которой стал возможным вывоз зерна с Украины. Срок действия договоренностей истекает 19 ноября, идут переговоры о продлении. Журналисты поинтересовались, на какой срок планируется пролонгировать соглашение.

«Я считаю, что неправильно ставить ограничение по времени. Мы говорили России и Украине, что чем дольше будет действовать сделка, тем лучше она будет. С другой стороны, на мой взгляд, нужно точно обозначить границы этой работы и хорошо над ней поработать. Другими словами, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, этот шаг может быть совершен для африканских стран», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что было бы «несправедливо» отправлять зерно вместо Африки в Европу, о чем ранее говорил и Путин.

Президент Турции отметил, что предыдущие поставки зерна в Европу «негативно сказались на подходе Путина к этому вопросу [зерновой сделки]». Эрдоган предположил, что можно было бы увеличить количество африканских стран, которым стоит поставлять зерно и удобрения.

Он также подчеркнул, что сейчас «самое главное — серьезно эксплуатировать зерновой коридор». Президент Турции согласен с предложением российского коллеги о поставках продовольствия африканским странам бесплатно.

Эрдоган предложил свою помощь в посредничестве для урегулирования конфликта на Украине сразу после начала спецоперации России – в конце февраля. Спустя месяц делегации Киева и Москвы встретились в Стамбуле, но договориться о завершении боевых действий не удалось. Тем не менее при посредничестве Турции удалось заключить зерновую сделку, обеспечивающую безопасный вывоз украинского зерна из заблокированных портов.