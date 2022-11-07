В ДНР заявили о зачистке территории аэропорта Донецка

Силы Донецкой Народной Республики впервые предприняли попытку захвата аэропорта «Донецк» в конце мая 2014 года. После нескольких месяцев противостояния аэровокзал и значительная часть территории перешли под контроль ДНР, однако даже к осени 2022-го еще оставались позиции, контролируемые ВСУ. 7 ноября командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога заявил о полной зачистке территории воздушной гавани. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога заявил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных.

«Позавчера [военный корреспондент] Семен Пегов сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова и публикую отрывки видео со штурмов последних укрепрайонов противника в ДАП — Большого и Малого муравейников», — написал он в Telegram.

Жога уточнил, что все здания аэропорта контролировались пророссийскими силами еще с 2015 года. «Но территория аэропорта огромна, более 10 квадратных километров. И в районе поселка Опытное еще оставались незанятые нами позиции», — отметил он.

«Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М-4, чтобы уже наверняка. Операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й Артбригады», — добавил он.

Батальон «Спарта», который возглавляет Жога, был создан в 2014 году. Бойцы участвовали в том числе и в боях за аэропорт Донецка.

Попытка прорыва

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР: «Двигаемся вперед. Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали».

По его словам, «очень скоро Майорск будет освобожден». «Также удачно отрабатывает 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского», — добавил врио главы региона.

В сентябре Пушилин объявил о сорванной попытке ВСУ прорыва линии обороны. Группа украинских военных, пытавшихся попасть в аэропорт, была почти в полном составе уничтожена.

«Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», — заявил Пушилин.

История аэропорта

Аэропорт «Сталино» был основан в 1933 году в одноименном городе, здесь организовали отряд легких самолетов У-2. Спустя почти тридцать лет город переименовали, и аэропорт получил название «Донецк».

В 2011 году в рамках подготовки к Евро-2012 началось строительство нового аэровокзала. Летом того же года открыли новую взлетно-посадочную полосу аэропорта длиной 4 тыс. м. По проекту новый аэропорт должен был обслуживать до 5 млн пассажиров в год и стать вторым по загруженности на Украине. Весной 2012-го был открыт новый семиэтажный терминал. Реконструкция аэропорта в итоге превысила первоначальную смету более чем в три раза и стоила $875 млн. По состоянию на май 2014-го из Донецка самолеты летали в 17 городов мира, в том числе в Дубай, Мюнхен и Москву.

В ночь на 26 мая 2014 года силы ДНР совершили первую попытку захвата аэропорта, активное противостояние длилось в течение нескольких месяцев. 3 июня 2014 года Государственная авиационная служба Украины отозвала сертификат эксплуатанта аэропорта.

В течение полугода в ходе боев аэропорт полностью разрушили.

Борьбе за контроль над аэропортом посвящена книга писателя Сергея Лойко (признан в РФ СМИ-агентом) «Аэропорт» (2015). В 2017 году в прокат на Украине вышел фильм «Киборги», рассказывающий историю одного двухнедельного боевого дежурства украинских военных в сентябре 2014 года.