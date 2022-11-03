Эксперты МАГАТЭ не нашли на Украине следов «грязной бомбы», о которой говорит Россия

Эксперты МАГАТЭ не увидели признаков разработки «грязной бомбы» на Украине. Инспекторы обследовали украинский Институт ядерных исследований, Восточный горно-обогатительный комбинат и ПО «Южмаш», а также взяли пробы окружающей среды. Результаты анализов пока не готовы, их обнародуют сразу после получения. В Совбезе РФ продолжают настаивать, что Киев готовит «грязную бомбу» при участии Запада, и призывают остановить надвигающуюся катастрофу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам проверки трех украинских объектов заявило, что не зафиксировало признаков незаявленной ядерной деятельности. В частности, были обследованы Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре.

«Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и [соответствующих] материалов», — говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ подчеркнули, что инспекторам был предоставлен беспрепятственный доступ ко всем объектам.

Сотрудники агентства также взяли пробы окружающей среды для анализа в собственных лабораториях.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех локациях. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды сразу по получении», — сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Грязная бомба»

23 октября глава Министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о планах Киева насчет применения «грязной бомбы». Отмечалось, что взрыв «грязной бомбы» будет замаскирован под подрыв российского снаряда. Шойгу напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «недавно призывал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по РФ». Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям «в условиях радиоактивного заражения».

Украинский МИД в свою очередь назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также предложил главе МАГАТЭ отправить на Украину экспертов, подчеркнув, что Киеву «скрывать нечего». Спустя несколько дней в МАГАТЭ пообещали провести проверки на Украине.

Как позже уточнил президент России Владимир Путин, Шойгу получил от него указание проинформировать коллег о возможной провокации с «грязной бомбой».

«Мы неспроста сказали о «грязной бомбе», которую создает Киев, даже знаем, где примерно она делается. Я поручил Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе этой провокации», — сказал глава государства.

И также выразил уверенность, что украинские власти пытаются замести следы, что скрыть следы подготовки.

«Не без участия западных кураторов»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, вновь заявил, что Украина при участии стран Запада готовит «грязную бомбу». Патрушев предупредил, что ситуация может обернуться катастрофой.

«На Украине проводятся работы по созданию «грязного» ядерного заряда. Этот процесс проходит не без участия западных кураторов. Выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой», — сказал он.

«Грязная бомба» — это взрывное устройство, окруженное оболочкой, содержащей высокоактивные радиоактивные изотопы, которые в результате взрыва разлетаются на максимально возможной площади. Чтобы создать такую бомбу, достаточно иметь доступ к отработанному ядерному топливу и взрывчатке.