Политика

Военная операция РФ на Украине. День 253-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 253-й день

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Учения мобилизованных граждан в Мурманской области

Учения мобилизованных граждан в Мурманской области

Лев Федосеев/ТАСС
В Кривом Роге, Мелитополе и Никополе произошли взрывы. Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Глава МИД Италии считает, что необходимо добиваться договоренностей между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:42

Работа «зернового коридора» полностью нормализовалась, заявил министр обороны Турции — РИА Новости.

08:41

В Херсонской области утверждают, что большого скопления войск Украины на линии боевого соприкосновения якобы нет — ТАСС.

08:40

08:39

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что житель ДНР получил ранения в результате обстрела химического завода «Стирол» в Горловке со стороны ВСУ — ТАСС.

08:37

Представительство ЛНР сообщило, что здание станции технического обслуживания разрушено в Северодонецке в результате обстрела со стороны ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.

08:33

В Кировоградской, Днепропетровской, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской областях объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:31

В администрации Мелитополя сообщили о работе ПВО — ТАСС.

08:29

Директор Дома народов России Анна Полежаева сообщила, что организация совместно с Федеральным агентством по делам национальностей РФ с начала специальной военной операции направили в новые субъекты 800 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Народы вместе - сквозь года». Следующий выезд запланирован на середину ноября — ТАСС.

08:27

Бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома, профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан полагает, что США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией — ТАСС.

08:26

08:25

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.

08:23

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к своим гражданам с призывом воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости — ТАСС.

08:21

В Кривом Роге вновь произошли взрывы — ТАСС.

08:19

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли намерен призвать коллег по G7 работать с международными партнерами для противостояния России — ТАСС.

08:17

Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, произошло более 10 взрывов — ТАСС.

08:16

08:15

«Укрэнерго» сообщила о введении ограничений электроэнергии для всех потребителей в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области — ТАСС.

08:14

08:13

Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинской армии — ТАСС.

08:12

08:11

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры города. Также, по его словам, несколько районов остаются без света и воды — ТАСС.

08:10

08:09

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биолабораторий США на Украине — ТАСС.

08:08

08:07

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — ТАСС.

08:06

08:05

В городе Никополь на Украине произошли взрывы — ТАСС.

08:04

08:03

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине — ТАСС.

08:02

08:01

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции России по биолабораториям США на Украине — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 253-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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