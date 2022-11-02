МИД России опубликовал заявление «о предотвращении ядерной войны»

Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, а российские доктринальные установки в этой сфере предельно четко очерчены, говорится в новом заявлении российского МИД. В дипведомстве призвали другие страны, обладающие ядерным оружием, перестать ущемлять «жизненно важные интересы друг друга» и тем самым предотвратить катастрофу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД России опубликовал сегодня заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что Москва в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости такого сценария развития событий, так как при нем «не может быть победителей».

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Российская Федерация несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркивается на сайте российского дипведомства.

«Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования», — добавляют в МИД.

При этом в заявлении отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия «гипотетически допускается», но «исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового уничтожения), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено «само существование государства».

«В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года. Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — говорится в документе.

В Москве призвали «другие страны ядерной пятерки» «на деле продемонстрировать» свою готовность работать над предотвращением катастрофы и отказаться от «опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга».

РФ также «продолжает выступать» за формирование более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения «предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия».

Причина, по которой МИД РФ решил опубликовать свое заявление именно сейчас, не названа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что Москва не собирается участвовать в «накачке» темы применения Россией ядерного оружия на Украине.

«Нет смысла никакого»

Президент Владимир Путин, объявляя 21 сентября о начале мобилизации, заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами.

«Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал также Путин.

Спустя месяц он провел тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар страны-оппонента. В рамках этих учений по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

27 октября президент России в рамках выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил о «бессмысленности ядерного удара со стороны России». «У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — пояснил он.

При этом пока ядерное оружие существует, «всегда есть опасность его использования». Сегодняшняя «возня вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» обусловлена тем, что Запад пытается надавить на нейтральные или дружественные для РФ страны, чтобы «всем вместе противостоять России». Путин также посоветовал почитать доктрину, в которой четко прописаны случаи возможного применения ядерного оружия.

Стратегия США

27 октября Пентагон обнародовал полную версию стратегии национальной обороны. Основной задачей США в ней названо снижение рисков ядерной войны. Для достижения этой цели американские власти «будут стремиться к взаимодействию с другими государствами, владеющими атомным оружием». Наряду с обеспечением собственной безопасности цель Вашингтона — расширить период неиспользования ядерного оружия, подчеркивается в документе.

При этом в стратегии Россия названа «острой угрозой» и представлена как государство, угрожающее интересам и ценностям США, а Китай охарактеризован как «главный вызов».

Авторы документа также отмечают, что Вашингтон не будет использовать ядерное оружие «для запугивания» соперников или в качестве инструмента экспансионистской политики. Кроме того, американские власти готовы оперативно вести переговоры с РФ по договору о контроле над вооружениями, который заменит ДСНВ.