Военная операция РФ на Украине. День 252-й

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Зеркальный ответ на запрет въезда россиян в ряд западных стран нерационален, считает Москва. Об этом заявил замглавы российского МИДа Евгений Иванов. По его словам, в «игре на разрушение» победителей не бывает, пишет РИА Новости.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Чехия ввели ограничения на въезд россиян. Дипломат обратил внимание, что проигрывают всегда обычные люди вне зависимости от их гражданства, так как теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.