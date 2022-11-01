Политика

Военная операция РФ на Украине. День 251-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 251-й день

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Военнослужащие ВС РФ заправляют топливом самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» 2С1 в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ заправляют топливом самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» 2С1 в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области

Виктор Антонюк/РИА Новости
В Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат. Ночью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, но к утру особый режим отменили. Сообщается о взрывах в Николаеве, Никополе и Полтаве. ВСУ обстреляли Первомайск, разрушив несколько домов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:01

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.

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Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Домодедово

Сергей Карпухин/Reuters
8:49

Пушилин заявил ТАСС, что союзные силы продвигаются на угледарском направлении.

8:43

8:30

Два человека в ДНР погибли, шесть ранены за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

8:16

Моряки Черноморского флота РФ сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:14

Пять жилых домов в Первомайске в ЛНР получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ — ТАСС

8:02

❗️Власти Полтавы, Николаева и Днепропетровской области сообщили о новых взрывах.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что над областью замечены «вражеские БПЛА, три из них сбили» и призвал оставаться в укрытиях. Сбитые дроны упали на гражданские объекты, добавил чиновник.

8:01

Воздушную тревогу ночью 1 ноября объявили и, спустя некоторое время, отменили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

8:00

Доброе утро. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине в зоне СВО.

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