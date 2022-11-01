Военная операция РФ на Украине. День 251-й

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту ДомодедовоСергей Карпухин/Reuters
Два человека в ДНР погибли, шесть ранены за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.
Моряки Черноморского флота РФ сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пять жилых домов в Первомайске в ЛНР получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ — ТАСС
❗️Власти Полтавы, Николаева и Днепропетровской области сообщили о новых взрывах.
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что над областью замечены «вражеские БПЛА, три из них сбили» и призвал оставаться в укрытиях. Сбитые дроны упали на гражданские объекты, добавил чиновник.
Воздушную тревогу ночью 1 ноября объявили и, спустя некоторое время, отменили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.