«Запись таинственно исчезла». Что Тиньков рассказал о своем гражданстве и бренде «Тинькофф»

Бизнесмен Олег Тиньков вместо вчерашнего пропавшего поста в Instagram* выложил новую запись. В ней он подтвердил, что отказывается от российского гражданства, и заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф». В одноименном банке при этом утверждают, что юридические права не принадлежат предпринимателю.

Во вторник, 1 ноября, из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Олега Тинькова исчез выложенный накануне пост о том, что он отказался от российского гражданства. В нем бизнесмен признался, что не хочет ассоциироваться с российской властью и происходящим. Тем не менее он заявил, что является патриотом России.

«Я патриот России больше, чем вы… так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я – герой России... настоящий... а не эти», – написал он и прикрепил фотографию сертификата об отказе от гражданства.

close 100% olegtinkof/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кроме того, Тиньков выразил надежду, что и другие бизнесмены России последуют его примеру.

1 ноября Тиньков выложил новый пост, в котором сообщил, что вчерашняя запись «таинственным образом исчезла». Бизнесмен предположил, что к этому могут быть причастны «кремлевские тролли».

В новой публикации он подтвердил, что отказался от гражданства России, и заявил, что инициирует процедуру отзыва бренда у «Тинькофф-банка», который он когда-то основал.

В самом банке заявили ТАСС, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации.

В Кремле в свою очередь сообщили, что Тиньков и еще один бизнесмен Николай Сторонский, также отказавшийся от гражданства, имеют право самостоятельно решать, быть им россиянинами или нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие в России бизнеса Тинькова и Сторонского указывает на то, что они «фактически не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране».

Где сейчас Тиньков

Как рассказывал бизнесмен Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), 24 февраля (в день начала спецоперации России на Украине) он был в Италии и не сразу осознал, что происходит.

Впоследствии Тиньков осудил происходящее. Спустя четыре дня он написал в соцсетях, что странам следует «тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».

О борьбе с раком он знает не понаслышке. На тот момент Тиньков продолжал лечиться за границей от лейкемии. Только в июле этого года бизнесмен заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Процесс выздоровления после острой формы рака крови занял у него почти три года.

В ответ на заявления Тинькова о спецоперации в его банке заявили, что он всего лишь клиент своего детища, а клиенты имеют разное мнение.

«Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы «Тинькофф», он не сотрудник «Тинькофф», давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», – добавили в «Тинькофф-банке».

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В заявлении «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».

Сам же бизнесмен позднее заявлял, что пошел на этот шаг «под давлением». По его словам, за свои акции он получил «копейки». «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», – говорил Тиньков.

3 мая Тиньков в соцсетях попрощался с кредитной организацией и Россией: «Прощай Тинькофф Банк, прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России».

Тогда же он подчеркнул, что забирает бренды Tinkoff and La Datcha. По его словам, они принадлежат его семье.

Свой пост Тиньков завершил отрывком из монолога Чацкого («Горе от ума» Александра Грибоедова): «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету, мне карету».